«Ший памаш» у шӱдырым чӱкта

Регион-влак кокласе «Ший памаш» фестиваль-конкурс 15 да 21-23 ноябрьыште лиеш.
Тудын кузерак эртымыж нерген Калык усталык да тӱвыра ден каныме паша шотышто республикысе шанче-методик рӱдерын методистше Роза Искакова дене мутланышна.
– Роза Евгеньевна, тенийысе фестивальын ойыртемже дене палдарыза.
– Ты гана кокымшо ий фестивальыште йоча-влак мастарлыкым ончыктат. Нуно 15 ноябрьыште Национальный сымыктыш гимназийын сценыштыже мураш тӱҥалыт.
Фестиваль-конкурсын икымше туржо кажне гана районышто эрта. Тений тудо 21 ноябрьыште Советский районысо тӱвыра пӧртыштӧ лиеш. Тушто участник-влак кумдан палыме муро-влакым мурат. Тыге районлаште илыше-влакат финн-угор эстраде дене палыме лийын кертыт. Кокымшо ден кумшо кечылан фестиваль Йошкар-Олаш, Ленин лӱмеш тӱвыра полатыш, кусна. 22 ноябрьыште конкурсант-влак калык муро ден у мурым йоҥгалтарат. А 23 ноябрьыште фестиваль-конкурсын гала-концертше лиеш. Тушто финалыш лекше-влак мастарлыкым ончыктат да тӱрлӧ номинацийыште сеҥыше-влакым увертарат.
Молгунамсе семынак у мурын мутшым да семжым возышо самодеятельный автор-влаклан ешартыш номинацийым палемдыме. Нунымат жюри посна акла.
– Участник-влак могай кундемла гыч толшаш улыт? Мыняр йодмаш пурен?
– Чылаже 74 йодмаш пурен, тушечын 33 йодмашыже – «Йоча» номинацийыш. Участник-влак республикнан чыла гаяк районжо, тыгак Татарстан, Чуваш, Башкортостан республикла, Свердловск область да Йошкар-Ола гыч улыт.
– Конкурс деч посна участник-влаклан эше мо эртаралтеш?
– Фестиваль-конкурс жапыште финн-угор эстрадын вияҥмыж нерген пресс- конференций, усталык лабораторий, мураш туныктымо занятий да вокал-хор коллективым вуйлатыше-влаклан семинар-практикум лиеш.
– Фестиваль-конкурс эстраде аланыш у лӱмым лукташ полша. Ты гана солист-влак кокла гыч у лӱм йоҥгалтмыла чучо?
– Икымше гана «Ший памашыш» ушнышо коклаште йоча да кугыеҥ-влакат улыт. Нунын дене палыме лияш кумылан-шамычым концертышкына пагален ӱжына.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме