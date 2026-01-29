«Шере омо» — лумшо верыште

Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Аделина Батаева – «Чылажат пиалешна»
- Анита Феоктистова – «А тудо»
- Дмитрий Пекцоркин, Евгений Еронов – «Ыняны мылам»
- Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
- Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
- Диана Ямбаршева – «Кече модмо годым»
- Алёна Мельникова – «Ал пеледыш»
- Зоя Берникова – «Айста муралтена»
- Елена Матвеева – «Икте тыгай»
- Анастасия Топаева – «Шере омо»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Йочасадыште мурыкта
Анастасия Топаева Кужэҥер район Шӱдымарий ялыште шочын-кушкын. Изинекак мураш-кушташ йӧрата. Верысе школ деч вара И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште шинчымашым налын. Кызыт Йошкар-Оласе 30-шо №-ан «Берёзка» йочасадыште музыкальный вуйлатышылан тырша.
– Репертуарыштем вич муро уло, чылажат Марий Эл Радиошто йоҥгалтыт, – палдара самырык ӱдыр. – «Шере омо» мурын авторжо – Христина Александрова, а семым Станислав Устюгов возен, аранжировкымат тудак ыштен. Ты муро йӧратымаш нерген.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбомжо гыч налме