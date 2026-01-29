КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Шере омо» — лумшо верыште

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Марий Эл Радион хит-парадше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Аделина Батаева – «Чылажат пиалешна»
  2. Анита Феоктистова – «А тудо»
  3. Дмитрий Пекцоркин, Евгений Еронов – «Ыняны мылам»
  4. Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
  5. Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
  6. Диана Ямбаршева – «Кече модмо годым»
  7. Алёна Мельникова – «Ал пеледыш»
  8. Зоя Берникова – «Айста муралтена»
  9. Елена Матвеева – «Икте тыгай»
  10. Анастасия Топаева – «Шере омо»

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Йочасадыште мурыкта

Анастасия Топаева Кужэҥер район Шӱдымарий ялыште шочын-кушкын. Изинекак мураш-кушташ йӧрата. Верысе школ деч вара И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште шинчымашым налын. Кызыт Йошкар-Оласе 30-шо №-ан «Берёзка» йочасадыште музыкальный вуйлатышылан тырша.

– Репертуарыштем вич муро уло, чылажат Марий Эл Радиошто йоҥгалтыт, – палдара самырык ӱдыр. – «Шере омо» мурын авторжо – Христина Александрова, а семым Станислав Устюгов возен, аранжировкымат тудак ыштен. Ты муро йӧратымаш нерген.

Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбомжо гыч налме

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО СЫМЫКТЫШ

Морко ӱдыр-рвезе-влак– икымше

«Тӱвыра» нацпроект почеш у тӱсым налше Морко йоча сымыктыш школышто тунемше-влак сеҥымашышт дене куандаренак шогат. Шукерте огыл ты тунемме лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Эре мурат, эре куштат ман ида шоно…

Тӱвыра пашаеҥын пашажым шукынжо куштылгылан шотлат. Кӧ тиде аланыште  ыштен ончен огыл гын, мутат уке, тидым огеш пале. Ты лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Сеҥымаш тулсавыш»

Морко районышто 21 февраль гыч 24 апрель марте Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 75 ий темме лӱмеш усталык коллектив-влак «Сеҥымаш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий