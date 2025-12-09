Шӱмышт шокшо, кидышт поро

Юрий Зайцев ден Сергей Миронов доброволец-влаклан специальный военный операцийын участникше-шамычлан полшымыштлан тауштеныт.
Йошкар-Олаште Доброволец-влакын кечыштлан пӧлеклалтше «ДоброСлёт — МариТыл» мероприятий эртен. Тушко Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев ден «Справедливая Россия» фракцийын вуйлатышыже Сергей Миронов миеныт.
Доброволец-влак СВО-м эртарыме кундемыш колташ ямдылыме арвер-влакым: маскироватлыше сетьым, окопышто пайдаланыме сортам, вургемым, аралтышым да шуко молым ончыктеныт.
Юрий Зайцев ден Сергей Миронов «Салтаклан серыш» акцийыш ушненыт – кумлукан письмаште талешке-влаклан пеҥгыдылык ден патырлыкым ончыктымыштлан тауштеныт да сеҥымашым тыланеныт.
«Тыште Шочмо элнам йӧратыше, сарзына-влакын ойгышт ден куаныштым лош пайлыше, нунылан чыла шотыштат полшышо шокшо шӱман еҥ-влак погыненыт. «Патриот» мутын национальностьшат, партий дене кылжат уке. Шӱмыштӧ Шочмо элым йӧратымаш, чонышто патриотизм илат, элна, президентна да калыкна верч шогет гын, тугеже тый патриот улат. Да тыгай еҥ кугу Российыштына моткоч шуко, лач садлан элна пеҥгыде да виян. Шочмо эл верч тургыжланыше кажне айдемылан тауштем. Пырля улмына годым мемнан кӱрышташ неле», – торжественный мероприятийыш толшо-влаклан манын Юрий Зайцев.
«Справедливая Россия» фракцийын вуйлатышыже республикысе калыкын икоян да поро улмыжым палемден.
«Марий Элыште илыше еҥ-шамыч специальный военный операцийыште участвоватлыше сарзына-влаклан уло шӱм-чонышт, поро кидышт дене полшат. Таче ме тыште мом ужна гын, тиде – патриотизм, лач тыгай лияш ӱжеш мемнам элнан президентше. Теве тидым мый сылне Марий Эл Республикыште ужым. Кумылем калыкын порылыкшо нале. Республикыште «МариТыл» гай проектлан полшымылан Марий Элым вуйлатыше Юрий Викторович Зайцевлан тауштем», – манын Сергей Миронов.
Регионым вуйлатыше республикыште илыше икмыняр еҥлан наградым кучыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.