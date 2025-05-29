Сеҥыше ешлан – 5 миллион

Кодшо кечылаште «Россий – йӧным пуышо эл» платформын эскерыше советшын заседанийыштыже «Это у нас семейное» конкурсын кокымшо сезонжо тӱҥалме нерген увертареныт.
Еш команде-влакым этосемейное.рф сайтыште 27 июль марте регистрироватлат.
Икымше сезоныш пӱтынь Российысе 89 регион гыч 587 250 еҥ але 102 735 еш команде ушнен. Нунын коклаште Марий Эл гыч – 2000 тӱжем утла еҥ (433 еш). Кундемна гыч Волковмыт, Шаблий; Кожевниковмыт, Обуховмыт; Григорьевмыт, Козловмыт – чылаже кум еш – проектын финалистше лийыныт.
Конкурсыш ныл але утларак еҥан, кум тукым гыч шогышо еш-влак ушнен кертыт. Ик участникше 5 гыч 17 ияш марте (регистраций мучашлалтме жаплан) лийшаш.
Регистрироватлалтмеке, дистанционный этап тӱҥалеш, вара округысо полуфинал да финал лийыт. Ӱмаште 32 команде сеҥышыш лектын гын, тений тӱҥ приз кок пачаш шукырак лиеш – илыме условийым саемдаш 5 миллион теҥгеаш 60 сертификатым кучыктат. Тыгак финалист-влак ешышт дене Россий мучко путешествийыш каят.
Ушештарыме семын ойлен кодаш гын, «Россий – йӧным пуышо эл» президент платформо 2018 ий 22 май гыч пашам ышта. Тиде жапыште тушко Российысе 89 регион ден 150 йотэл гыч еҥ-влак ушненыт. Ты платформын офисше-влак Донецк да Луганск калык республиклаштат пашам ыштат.
Любовь Камалетдинова.