«Сеҥымаш дене пӧртылмеке, эше куштена-а!»

«Марий Эл» кугыжаныш куштышо ансамбльын артистше, Звенигово район Ӱлыл Памъял ялын шочшыжо Тимур Щеглов спецоперацийыш шке кумылын каен.
Ансамбльыш логалме корно
2021 ийыште И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжым тунемын пытарымеке, дипломым налын да вес кечынжак армийыш каен. Службым стратегический назначениян ракет войскан охрана да разведке группыштыжо эртен.
– Салтак радам гыч пӧртылмеке, «Марий Эл» кугыжаныш куштышо ансамбльын кугу ешышкыже ушненам, – палемдыш ваштарешем шинчыше поро кумылан рвезе. – Кужмарий селасе йоча сымыктыш школышто 2-9 класслаште тунемме годым куштымаш занятийыш моткоч куанен коштынам. Тӱрлӧ конкурсышто мастарлыкым ончыкташ пеш келшен.
– Йоча-влак дене пырля ача-ава лӱм дене мыят ятыр гана пеленышт тӱрлӧ фестивальыш, пайремыш лектын коштынам, – мутланымашке ушныш Тимурын аваже Галина Александровна. – Эше парт коклаште шинчымыж годымак республикнан лӱмжым нумалше ансамбльын сеҥымашыже нерген эргым сайын пален да усталык корныжым эреак эскерен.
Икмарда капкылан, чолга да чулым рвезым вигак тӱрлӧ куштымашке пуртеныт. «Кадриль», «Кандырам пунен куштымаш», «Громка мода» да моло куштымаште тӱрлӧ трюкым: шпагатым, сальтом, флажокым, козам – ыштымыж дене ойыртемалтын.
Тиде койыш-шоктышыжак рвезылан ласкалыкым пуэн огыл. Тудо шкенжым тӱрлӧ вере терген ончаш шонен. Мутлан, эше армийыште служитлымыж годымак контракт почеш служитлаш кодаш шонен улмаш. Кок ий ансамбльыште куштымеке, шонымашыжым тӱрыс шуктен.
– Тушман-влакын Курскыш пурымекышт, нигӧлан ойлыде, контрактым подписатленам, – чонжым почо Тимур да «Проститле» маншыла, аважын шинчашкыже титаканла туран ончен.
– Ме огыл гын, кӧ? Ме, самырык-влак, элнам да калыкнам йӧратышаш веле огыл, тушман дечат аралышаш улына. Каяш тарванымыж годым мылам тыге ойлен да ны шорташ, ны вурсаш ӧрынам. Но тудын пӧръеҥ семын шонымыжым тыгодымак кӱлешанлан шотленам, – чонжым почо ава.
«Танцор» лӱм тудынак веле
Спецоперацийыште Тимур Щегловлан йолташыже-влак «Малыш», «Малой», «Артист», «Марий» шылтык лӱмым пуэныт. Но тудлан «Танцор» позывной утларак келшен.
– Спецоперацийыште тыгай позывнойым налше уке, садлан ынде кок ий утла тушто мыйым тиде лӱм дене палат, – ойла салтак. – Каныме годым южгунам йолташ-шамыч «А ну-ка, Танцор, станцуй нам!» йодыт. Тыге вара, уло ӱнарым погалтен, марла тавалтен колте-ем. Вет марий тывырдыкшак мом шога! Кушталтыде нигӧ ок чыте: марийжат, рушыжат, татаржат, чувашыжат, бурятшат… Тыге ме кеч ик жаплан чоннам лыпландарена, ойгынам кораҥдена.
«Ешым аралышаш улына»
Сцене, гастроль илышым трукышто саркураллан вашталтымыжлан Провой вел рвезе ик ганат чаманен огыл. Тушман-влак ваштареш кредалмаште куштылго огыл гынат, моло салтак дене пырля пеҥгыде койыш-шоктышан рвезе кеч-могай боевой задачым тӱрыс шукта.
– Военкоматыш мийымеке, полковник дене вашлийме годым тудат тидымак палемдыш. «Ӱшанле эргым куштымыланда моткоч кугу тау. Таза лийза» манын, кидем кормыжтен кучымыжо шинчавӱдем луктын, а чонем тыгодым кугешныме кумыл авалтен, – чонжым почеш ныл шочшан ава. – Изи эргымын тыгай корным ойырен налмыже родо-тукымымат, пошкудем-влакымат чот ӧрыктарен. Но жап тугай: самырык-влакым патриот кумылан лияш тарата. Мыйын кочам сареш увер деч посна йомын, авам ачажым сарыш ужатен колтен да тетла ужынат огыл, шинчавӱдымак йоктарен, вес тӱняш каен.
– Ме, самырык рвезе-влак огыл гын, тушман ваштареш кӧ шогышаш? Элыштына ласка илыш лийже манын, ме тыршышаш улына. Кажне ава икшывыже пелен пиалан лийшаш, – мут ярымжым ронча салтак вургеман рвезе да телефонысо галерейыштыже фотографийлам ончыкта. – Мыйынат ешем изи огыл: тиде – ача-авам, изам-влак, йолташем-шамыч да келшыме ӱдырем.
Марлан лекташ йодын
Ты гана отпускыш толмыжо Тимурлан поснак куан дене темше лийын: тудо йӧратыме ӱдыржым марлан лекташ йодын!
– Тыныс илышыште ешым чумырынем. Уке гын пелашемлан вучен илаш пеш неле лиеш, – кӱчыкын мане тудо.
Эҥертыш
Отечествын воинже-влакын ешыштын регионал штабшын комитетше – СВО-н участникше-влакын ешыштлан кугу эҥертыш. Вуйлатыше Ирина Вениаминовна Багаева полышым йодын толшо кажне еҥлан полшаш тырша.
– Пырля шинчын шортмо жапнат шуко гана лийын. Эргым деч икмыняр кече увер лийдыме годым чоным почын мутланыме, психолог семын каҥашым пуэн, кумылым савырен моштымыжлан моткоч кугу тау. Экскурсий дене Нижний Новгородыш миен толаш, тыгак «Кичиер» санаторийыште тазалыкым пеҥгыдемдаш йӧным мумыштлан таум каласем, – эргыжым шыман вуйжо гыч ниялтен, шинчашкыже порын ончале ава. – Кажне кечын, тыныс илышым йодын, Юмым сӧрвалем, тек мемнан салтакна-влак таза капкылан писынрак мӧҥгышт пӧртылыт.
Моло ава семын Галина Александровнат комитетын «Щит Матери» проектышкыже ушнен.
Тыгай годым вий лектеш
Тимур Щеглов чӱчкыдынак передовойышто лийын, штурмыш лектын. Шуко йолташым йомдарен. А нунышт мемнан республик гыч веле огыл, Российын тӱрлӧ кундемже гыч лийыныт.
Ик бойышто Тимур сусырген, гранат осколко тупышкыжо пурен. Госпитальыште лиймыж нерген утыжым ыш ойло гынат, шинчашкыже ончен, шуко чытен лекташ пернымыж нерген умылаш лие.
– Тунам уло илышет шинча ончылно кинолентыла эрта, – пелейӱкын мане тудо.
Туге шол, чылажым сӧӥ пасушто кредалше-влакын тӱрыс ойлымышт веле огыл уто гана шарналтымыштат ок шу. Марий рвезыланат вачӱмбалныже шкеж деч кугу капан йолташыже-влакым нумал лукташыже да икымше полышым пуашыже пернен.
– Тыгай годым ала-кушеч вий лектеш. Йолташын илышыжым арален кодаш манын, чыла ыштет. Южгунамже ӧрат гынат, лӱдде, утыждене тургыжланыде ыштыман, – ойла гвардийын младший сержантше.
«Полышлан тауштена»
СВО каен шогымо кундемыш гуманитар полышым республик гыч чӱчкыдынак колтат. Тидын шотышто Тимур Щеглов, шӱм воктекыже кидшым пыштен, тыгерак каласыш:
– Тылыште улшо-влакын полышыштым сайын шижына, садлан чылалан кугу таум каласена. Кызыт игече йӱкшемдымылан кӧра мыланна шокшо вургем эн кӱлешан, тыгак вӱд да кочкыш деч посна нигузе ок лий. Школышто тунемше-влакын серышыштым кидыш налмеке, эн ончычак оҥ пелен ӧндалат да йывыртен лудат. Йоча-шамычын чон гыч лекше поро шомакышт, вий-куатым ешарыше тыланымашышт ончыко ӱшанлын каяш таратат. Тунам кумыл нӧлталтеш, лӱдмаш мондалтеш да тушманым писынрак пытарен, Шочмо кундемыш, мӧҥгышкӧ таза пӧртылмет шуэш!
Отпускшо годым
Тимурын отпускыш толмыжым пален налмеке, Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов тудын дене вашлийын мутланен. А вес кечынже «Марий Эл» ансамбльын концертше деч вара СВО-н участникшылан пӧлекым кучыктен.
– Тӱвыра министр Константин Анатольевичлан да коллективлан моткоч кугу таум ойлем. Кызытеш мый йӧратыме Марий Элем деч тораште улам гын, чоныштем ты поро шӱлышым эреак аралаш тӱҥалам. А сеҥымаш дене пӧртылмеке, марий тывырдыкым тиде сценыште ме эше чот кушташ тӱҥалына, – пеҥгыдын йоҥгалте марий салтакын ойжо.
ВСТАВКЕ:
Спецопераций илышым йӧраташ, шинчаончалтышым кумдаҥдаш, келгынрак шонаш таратен.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме