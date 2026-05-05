Семёновка селаште — сцене ден спортплощадке

— Марий Элын рӱдолаже воктене верланыше селаште тӱзатыме паша тӱҥалын. Йошкар-Олаште «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект кышкарыште йӱклымаште ойырен налме кундемлам вашталтат. Общественный комиссийын заседанийжым эртарыме деч вара торги годым аныклыме оксам Семёновка селасе скверым уэмдымылан колташ темлымаш пурен, — каласен рӱдола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов.
Ончыкыжым ты кундемыште резине шартышан 216 квадрат метр кумдыкан спортплощадке лиеш. Тушто турникым, швед стенкым, тӱрлӧ теҥгылым, урным вераҥдат. Тыгак сценым ыштат, уремым светодиодан лампыла полшымо дене волгалтарат.
Ушештарена, кызыт «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный программыж дене келшышын 2027 ийыште тӱзатышаш общественный территорий-влак верч йӱклымаш умбакыже шуйна.
Тачысе кечылан 24 тӱжем утла еҥ шке йӱкшым пуэн. Тыят кундеметым вашталтен кертат, тидлан йӱклымашке 12 июнь марте ушно.