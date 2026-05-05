УВЕР ЙОГЫН

Семёновка селаште — сцене ден спортплощадке

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 35 гана онченыт

 

— Марий Элын рӱдолаже воктене верланыше селаште тӱзатыме паша тӱҥалын. Йошкар-Олаште «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект кышкарыште йӱклымаште ойырен налме кундемлам вашталтат. Общественный комиссийын заседанийжым эртарыме деч вара торги годым аныклыме оксам Семёновка селасе скверым уэмдымылан колташ темлымаш пурен, — каласен рӱдола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов.

 

Ончыкыжым ты кундемыште резине шартышан 216 квадрат метр кумдыкан спортплощадке лиеш. Тушто турникым, швед стенкым, тӱрлӧ теҥгылым, урным вераҥдат. Тыгак сценым ыштат, уремым светодиодан лампыла полшымо дене волгалтарат.

Ушештарена, кызыт «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный программыж дене келшышын 2027 ийыште тӱзатышаш общественный территорий-влак верч йӱклымаш умбакыже шуйна.

Тачысе кечылан 24 тӱжем утла еҥ шке йӱкшым пуэн. Тыят кундеметым вашталтен кертат, тидлан йӱклымашке 12 июнь марте https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/?utm_source=cur12&utm_medium=soc ссылке почеш эртен ушно.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йӱштӧ Кугызана — ик эн палыме

ТурСтат турист портал 2019-2020 ийласе телым Российыште эн ойыртемалтше Йӱштӧ Кугыза-влакын рейтингыштым ямдылен. Шернур районысо Кукнур кундем гыч  марий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кугыжаныш полыш – сай эҥертыш

  Оршанке районысо «Родина» колхоз ялозанлык производственный кооператив (СПК) ошкыл почеш ошкылым ышта. Тиде колхоз районышто веле огыл, пӱтынь лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Морко поселкышто верланыше пушенгым обрабатыватлыше цех йӱлаш тӱҥалын

Кодшо кечылаште Морко поселкышто верланыше пушенгым обрабатыватлыше цех йӱлаш тӱҥалын. 

Добавить комментарий