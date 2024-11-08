ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Санкт-Петербургышто, съездыште

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 3 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе 80-ше №-ан «Ӱжара» йочасадын кугурак воспитательже Ирина Ямбулатова (снимкыште) дошкольный образований пашаеҥ-влакын регион-влак кокласе съездыштышт лийын.

Санкт-Петербургышто эртыше тиде мероприятий Российын 38 регионжо гыч 500 утла участникым иквереш чумырен. Чылаже 9 площадке пашам ыштен. Кажныштыже йочасадлаште тыршыше-влак ик эн пайдале паша опытышт дене палдареныт. Ирина Юрьевна «Кугыжаныш-мер виктем: дошкольный образовательный организмым вияҥдыме механизм» тематический площадкын спикерже лийын.

Г.Кожевникова

Фотом И.Ямбулатован соцкылысе лаштыкше гыч налме

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