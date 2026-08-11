Самырык-влаклан – келшымаш слёт

19-21 августышто республикыштына Тӱрлӧ национальностян самырык-влакын II патриотический слётышт лиеш.
Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше, тӱрлӧ национальностян самырык-влак коклаште келшымаш кылым вияҥдыше мероприятийым Российысе Национальность-влакын пашашт шотышто федеральный агентствын полшымыж дене Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкаже эрта.
Слётлан ямдылалтме дене кылдалтше каҥашымаште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательжын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкажын председательже Лариса Яковлева тӱрлӧ калыкым иквереш чумырышо слётын кӱлешлыкше нерген палемден каласен. Мероприятийын программыж дене погынышо-влакым Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школын директоржо, «Российысе марий-влакын федеральный калыкле-тӱвыра автономийышт» мер организацийым вуйлатыше Наталья Пушкина ямдылен да палдарен.
Слёт Йошкар-Оласе 32-шо школышто стартым налеш. Участник-влакым оҥай да пайдале программе вуча. Тудын кышкарыштыже Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев дене «Иктӧр вашмутланымаш» вашлиймаш, Йошкар-Ола дене таҥошкылмаш эртаралтеш, усталык площадке-влак пашам ышташ тӱҥалыт.
Слётын участникше-влак Чарла кремльыште усталыкым ончыктат. Этнокасым уна артист-влак Светлана Яндукова, Станислав Устюгов, Сергей Пакеев, «ШЫП ЛИЙ» группо да молат сӧрастарат.
Тӱрлӧ национальностян самырык-влакын I патриотический слёт Марий Элыште «Чодыра йомак» каныме да тазалыкым пеҥгыдемдыме йоча рӱдерыште 2023 ийыште лийын.
Г.Кожевникова
Фотом Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкажын соцкылысе лаштыкше гыч налме