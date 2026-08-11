САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Самырык-влаклан – келшымаш слёт

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

 

19-21 августышто республикыштына Тӱрлӧ национальностян самырык-влакын II патриотический слётышт лиеш.

Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше, тӱрлӧ национальностян самырык-влак коклаште келшымаш кылым вияҥдыше мероприятийым Российысе Национальность-влакын пашашт шотышто федеральный агентствын полшымыж дене  Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкаже эрта.

Слётлан ямдылалтме дене кылдалтше каҥашымаште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательжын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкажын председательже Лариса Яковлева тӱрлӧ калыкым иквереш чумырышо слётын кӱлешлыкше нерген палемден каласен. Мероприятийын программыж дене погынышо-влакым Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школын директоржо, «Российысе марий-влакын федеральный калыкле-тӱвыра автономийышт» мер организацийым вуйлатыше Наталья Пушкина ямдылен да палдарен.

Слёт Йошкар-Оласе 32-шо школышто стартым налеш. Участник-влакым оҥай да пайдале программе вуча. Тудын кышкарыштыже Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев дене «Иктӧр вашмутланымаш» вашлиймаш, Йошкар-Ола дене таҥошкылмаш эртаралтеш, усталык площадке-влак пашам ышташ тӱҥалыт.

Слётын участникше-влак  Чарла кремльыште усталыкым ончыктат. Этнокасым уна артист-влак Светлана Яндукова, Станислав Устюгов, Сергей Пакеев, «ШЫП ЛИЙ» группо да молат сӧрастарат.

Тӱрлӧ национальностян самырык-влакын I патриотический слёт Марий Элыште «Чодыра йомак» каныме да тазалыкым пеҥгыдемдыме йоча рӱдерыште 2023 ийыште лийын.

Г.Кожевникова

Фотом Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкажын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Техноскверым чоҥаш тӱҥалме

Козьмодемьянскын рӱдӧ микрорайоныштыжо, Пыринов уремыште, «Сияние» техноскверым чоҥаш тӱҥалаш яра кийыше кумдыкым тыгыде чашкер деч эрыктеныт. Ончыкыжым ты верыште лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Сайлымаш деч ончыч… сайлымаш

Тений шыжым, 8 сентябрьыште, Марий Эл Кугыжаныш Погыныш  да верысе самоуправлений органлашке депутат-влакым сайлаш тӱҥалына. Тидлан «Единый Россий» партий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

24-30 августлан гороскоп

Шорык Арня тӱҥалтыште тазалыкда шотышто нелылыкым шижыда. Тудо тендам шукертсек тургыжландара, но врач деке каяш эре ярсен огыдал. Кызыт лудаш…

Добавить комментарий