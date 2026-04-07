УВЕР ЙОГЫН

Сай урлыкашым ямдыла

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

Шернур районысо «Казанский» ООО урлыкашым ямдылыше озанлык улмыжым тӱрыс пеҥгыдемден.

Тыгай статусым налшашлан сертификатым пуат. Тидлан Ялозанлык да кочкыш сату министерствын, Россельхозцентрын Марий филиалжын специалистше-влакым комиссийыш чумырымо. Лач тудак озанлыкын вий-куатшым, эрыктен-коштымо техникын, урлыкашым аралыме леваш-влакын могай улмыштым, тыгак документым терген. Икманаш, комиссий озанлыкын семеноводческий статусан улмыжым тӱрыс рашемден.

«Казанский» озанлык элите сорт урлыкаш пырчым, шукияш шудо да технический кушкыл-влак нӧшмым ончен кушташ келыштаралтын. Пытартыш ийлаште эмлык шудым, расторопшым, 700 гектарыш ӱда, технический кынем – 200, укропым – 400 утла гектарыш. Ушемын кушкылым ончен кушташ келшыше чыла тӱрлӧ техникыже, эрыктен-коштышо оборудованийже уло.

Снимкыште: озанлык агрофорумыш шке сатужым ончыкташ конден.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

