Сай урлыкашым ямдыла

Шернур районысо «Казанский» ООО урлыкашым ямдылыше озанлык улмыжым тӱрыс пеҥгыдемден.
Тыгай статусым налшашлан сертификатым пуат. Тидлан Ялозанлык да кочкыш сату министерствын, Россельхозцентрын Марий филиалжын специалистше-влакым комиссийыш чумырымо. Лач тудак озанлыкын вий-куатшым, эрыктен-коштымо техникын, урлыкашым аралыме леваш-влакын могай улмыштым, тыгак документым терген. Икманаш, комиссий озанлыкын семеноводческий статусан улмыжым тӱрыс рашемден.
«Казанский» озанлык элите сорт урлыкаш пырчым, шукияш шудо да технический кушкыл-влак нӧшмым ончен кушташ келыштаралтын. Пытартыш ийлаште эмлык шудым, расторопшым, 700 гектарыш ӱда, технический кынем – 200, укропым – 400 утла гектарыш. Ушемын кушкылым ончен кушташ келшыше чыла тӱрлӧ техникыже, эрыктен-коштышо оборудованийже уло.
Снимкыште: озанлык агрофорумыш шке сатужым ончыкташ конден.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.