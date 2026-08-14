Сай паша вер – таза пашаеҥ

2026 ийыште Пашам аралыме тӱнямбал арня (ВНОТ) Сочи оласе «Сириус» университетын кумдыкыштыжо 7 гыч 10 октябрь марте латикымше гана эрта.
ВНОТ, кугыжанышым, бизнесым да эксперт сообществым иквереш ушен, элнан тӱҥ социальный форумжын статусшым умбакыже пеҥгыдемда.
Мероприятийын тӱҥ шонымашыже пашаеҥ-влакын тазалыкыштым аралымашке да паша условийым саемдымашке виктаралтын.
Тенийысе форум «Социально-ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей» теме дене эртаралтеш, палемда организатор – Россий Федерацийын Паша да социальный аралтыш министерствыже.
Форумышто отраслевой выставке дене пырля промышленный робототехникым ончыкташ, тыгак промышленный медицинын, пашаеҥын тазалыкшым пеҥгыдемдаш полшышо реабилитацийын экспозицийыштлан посна тӱткышым ойыраш палемдыме.
ВНОТ-2026 шкенан да йотэл гыч шуко участникым, ты шотыштак кучем орган, кугу компаний, науко да эксперт сообществе-влакын представительыштым иквереш чумыра. Программыште тӱнямбал трек, молодёжный кече, профессионал конкурс ден эн сай практик шотышто презентаций-влак лийыт.
Маргарита ИВАНОВА.