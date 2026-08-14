УВЕР ЙОГЫН

Сай паша вер – таза пашаеҥ

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 44 гана онченыт

 2026 ийыште Пашам аралыме тӱнямбал арня (ВНОТ) Сочи оласе «Сириус» университетын кумдыкыштыжо 7 гыч 10 октябрь марте латикымше гана эрта.

ВНОТ, кугыжанышым, бизнесым да эксперт сообществым иквереш ушен, элнан тӱҥ социальный форумжын статусшым умбакыже пеҥгыдемда.

Мероприятийын тӱҥ шонымашыже пашаеҥ-влакын тазалыкыштым аралымашке да паша условийым саемдымашке виктаралтын.

Тенийысе  форум «Социально-ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей» теме дене эртаралтеш, палемда организатор – Россий Федерацийын Паша да социальный аралтыш министерствыже.

Форумышто отраслевой выставке дене пырля промышленный робототехникым ончыкташ, тыгак промышленный медицинын, пашаеҥын тазалыкшым пеҥгыдемдаш полшышо реабилитацийын экспозицийыштлан посна тӱткышым ойыраш палемдыме.

ВНОТ-2026 шкенан да йотэл гыч шуко участникым, ты шотыштак кучем орган, кугу компаний, науко да эксперт сообществе-влакын представительыштым иквереш чумыра. Программыште тӱнямбал трек, молодёжный кече, профессионал конкурс ден эн сай практик шотышто презентаций-влак лийыт.

Маргарита ИВАНОВА.

 

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Ялысе суртлаште канде тул чӱкталтеш

Марий Эл правительстве вуйлатышын алмаштышыже А.А.Сальниковын эртарыме региональный штабыште Марий Элыште газ пучым шупшмо (газификаций) да улшышко ешарен пуртымо лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

4 миллион теҥге наре пӧлеклен!

Йошкар-Олаште илыше ик ӱдырамаш шояк банк пашаеҥ-влаклан ӱшанен да 4 миллион наре теҥге оксаж деч посна кодын. Тидын нерген лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шарнымаш Сортам чӱктыза

Ола Рӱдола: таче да эрла Шарнымаш Сортам чӱктыза 21 июньышто 18 шагатлан Йошкар-Оласе Пресвятой Шочынаван успенийже храмыште  Кугу Отечественный лудаш…

Добавить комментарий