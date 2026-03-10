Сай деч сайжым палемденыт

Параньгаште ушкалым машина дене лӱштышӧ оператор-влакын республик кӱкшытан слетышт эртен.
Тиде кечын рӱдӧ тӱвыра пӧртыштӧ пайрем шӱлыш озаланен: шӧрым ыштен налше 14 кугу ялозанлык предприятийын да 6 фермер озанлыкын еҥже-влакым чапландареныт. Лачак нине озанлык-влак Марий Элыште лӱштымӧ шӧр гыч 82 процентшым ыштен налыт.
Эртыше ийын республикыште 187,8 тӱжем утла тонн шӧрым ыштен налме. Тидыже ончылийысе деч 9,7 тӱжем тоннлан шукырак. Чынже денак чапле ошкылым ыштыме!
2025 ийыште профессий шот дене ушкалым машина дене лӱштышӧ эн сай операторлан Медведево районысо «Семёновский» госплемзавод гыч Людмила Софроновам шотлымо. Тиде озанлык гычак чапле лектышыш шумылан оператор-влак Наталья Ивановалан, Галина Лаптевалан, Антонида Конышевалан Марий Элын Ялозанлык да кочкыш сату министерствыжын Чап грамотшым кучыктымо. Моло озанлыкла гычат ончыл оператор-влак тыгаяк наградым налыныт.
Эн сай ялозанлык предприятий номинацийыште сеҥышыш У Торъял районысо «Первый май» колхоз лектын. Тудо кодшо ийын республикыште кажне ушкаллан шотлымаште эн шуко, 12364 килограмм шӧрым, лӱштен.
Эн сай фермер озанлыклан У Торъял район гыч Дмитрий Новиковын озанлыкшым шотлымо. Тыште кажне ушкал деч кокла шот дене 9843 килограмм шӧрым лӱштеныт.
Погынышо-влакым чапле концерт дене куандарыме.
Снимкыште: республикыште эн сай оператор лӱмым сеҥен налше «Семёновский» госплемзавод гыч Людмила Софроновам Марий Элын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский ден тиде министерствын вольык озанлык да племенной паша отделжын начальникше Сергей Моляров саламлат.
Фотом «Семёновский» госплемзаводын воткыл лаштыкше гыч налме.