УВЕР ЙОГЫН

Розовкышто эмлымверым олмыктат

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 45 гана онченыт

Марий Эл Запорожский областьыште шефствыш налме Куйбышев районлан чарныде полша.

Кызыт Куйбышев муниципал округын вуйлатышыже Кирилл Беловын йодмыж почеш Марий Эл гыч мийыше аварийно-восстановительный бригаде Розовка посёлкышто районысо рӱдӧ больницым олмыкташ тӱҥалын. Эмлымверым шукерте огыл ВСУ-н сарзыже-шамыч чот лӱйкаленыт.

– Марий Эл гыч толшо аварийно-восстановительный бригадын полшымыж дене ме шуко йодышым писын да жапыштыже решатлена. Куйбышев муниципал округлан лым лийде полшышо регионлан кугу тау, – палемден Кирилл Геннадиевич.

Ушештарена, Марий Эл Запорожский областьысе Куйбышев районым шефствыш 2023 ийыште налын да кумдыкым нӧлтымаште веле огыл, социальный сферым вияҥдымаштат кугун полша.

Маргарита ИВАНОВА.

Куйбышев район администрацийын фотожо.

