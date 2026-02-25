Розовкышто эмлымверым олмыктат

Марий Эл Запорожский областьыште шефствыш налме Куйбышев районлан чарныде полша.
Кызыт Куйбышев муниципал округын вуйлатышыже Кирилл Беловын йодмыж почеш Марий Эл гыч мийыше аварийно-восстановительный бригаде Розовка посёлкышто районысо рӱдӧ больницым олмыкташ тӱҥалын. Эмлымверым шукерте огыл ВСУ-н сарзыже-шамыч чот лӱйкаленыт.
– Марий Эл гыч толшо аварийно-восстановительный бригадын полшымыж дене ме шуко йодышым писын да жапыштыже решатлена. Куйбышев муниципал округлан лым лийде полшышо регионлан кугу тау, – палемден Кирилл Геннадиевич.
Ушештарена, Марий Эл Запорожский областьысе Куйбышев районым шефствыш 2023 ийыште налын да кумдыкым нӧлтымаште веле огыл, социальный сферым вияҥдымаштат кугун полша.
Маргарита ИВАНОВА.
Куйбышев район администрацийын фотожо.