Российысе 100 эн сай школ радамыште

Марий Элысе тунемме вер-влак Российысе 100 эн сай школ радамышкыже пурталтыныт.
Выпускник-влакын элнан ончыл вузлашкыже тунемаш пурымо шотышто RAEX агентстве рейтингым ыштен. Шымлымаш почеш Марий Эл гыч Шуко профилян ден Политехнический лицей-интернат-влак 31-ше да 90 верыште улыт: нунын выпускникышт тӱҥ шотышто медицине направлений дене Российын ончыл вузлашкыже тунемаш пурат.
Шӱдӧ эн сай школ радамыште Т.В.Иштрикова лӱмеш «Синяя птица» гимназий – 82-шо верыште. Тудым тунем пытарыше-шамыч умбакыже кӱшыл образованийым «Социальный да гуманитарный направлений-влак налыт.
Агентстве кажне регион шотышто спискым ыштен. Тудын дене келшышын Марий Элыште ончыл школ-влаклан шотлалтыт:
1-ше верыште – Политехнический лицей-интернат;
2-шо верыште – «Бауман» лицей;
3-шо верыште – Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №-ан лицей.
Лу эн сай школ коклаш тыгак пурталтыныт: Шуко профилян лицей-интернат, «Мегатех» лицей, Экономико-правовой гимназий, Йошкар-Оласе 28-ше №-ан школ, «Т.В.Иштрикова лӱмеш «Синяя птица» гуманитарный да А.С.Пушкин лӱмеш 4-ше №-ан гимназий-влак.
«Мемнан школ-влакым тыгай сеҥымаш дене саламлем! Тиде регионын правительствыжын, Марий Эл Образований да науко министерствын да туныктышо-влакын пырля тыршымыштын лектышышт», – палемден республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.