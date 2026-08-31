ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Российысе 100 эн сай школ радамыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 40 гана онченыт

 

Марий Элысе тунемме вер-влак Российысе 100 эн сай школ радамышкыже пурталтыныт.

Выпускник-влакын элнан ончыл вузлашкыже тунемаш пурымо шотышто RAEX агентстве рейтингым ыштен. Шымлымаш почеш Марий Эл гыч Шуко профилян ден Политехнический лицей-интернат-влак 31-ше да 90 верыште улыт: нунын выпускникышт тӱҥ шотышто медицине направлений дене Российын ончыл вузлашкыже тунемаш пурат.

Шӱдӧ эн сай школ радамыште Т.В.Иштрикова лӱмеш «Синяя птица» гимназий – 82-шо верыште. Тудым тунем пытарыше-шамыч умбакыже кӱшыл образованийым «Социальный да гуманитарный направлений-влак налыт.

Агентстве кажне регион шотышто спискым ыштен. Тудын дене келшышын Марий Элыште ончыл школ-влаклан шотлалтыт:

1-ше  верыште – Политехнический лицей-интернат;

2-шо верыште – «Бауман» лицей;

3-шо верыште – Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №-ан лицей.

Лу эн сай школ коклаш тыгак пурталтыныт: Шуко профилян лицей-интернат, «Мегатех» лицей, Экономико-правовой гимназий, Йошкар-Оласе 28-ше №-ан школ, «Т.В.Иштрикова лӱмеш «Синяя птица» гуманитарный да А.С.Пушкин лӱмеш 4-ше №-ан гимназий-влак.

«Мемнан школ-влакым тыгай сеҥымаш дене саламлем! Тиде регионын правительствыжын, Марий Эл Образований да науко министерствын да туныктышо-влакын пырля тыршымыштын лектышышт», – палемден республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йылме йыр веле огыл

  Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – республикын тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрже Константин Иванов Кугыжаныш йылме-влак лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл – каныме да тазалыкым пеҥгыдемдыме вер

Марий Эл Юл кундем федерал округысо регион-влак коклаште тений 18 январьыште стартым налше турист кешбэк программе дене шулдынрак канаш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шонымашыже-влак калыклан келшат

13 июньышто Йошкар-Олаште, Мер-политике рӱдерыште, Марий Эл  вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Александр Евстифеев общественность дене вашлие. Тудо лишыл 5 лудаш…

Добавить комментарий