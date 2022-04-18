УВЕР ЙОГЫН ШКОЛ ЙОЛГОРНО

Российын гимнже почеш

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

Тиде кечылаште Россий правительствым вуйлатыше Михаил Мишустин «Образований вияҥмаш» кугыжаныш программыш пуртымо вашталтышыш Россий Федераций правительствын пунчалышкыже кидпалыжым пыштен. Тиде документ элнан чыла школжылан кугыжаныш символикан лияш йӧн ышта.

«Школ илышын тыгай элементше – флагым нӧлталмаш – ятыр регионышто шукертак кучылталтеш. Тидым воспитанийын кӱлешан ужашыже семын кажне школыш пурташ лиеш.  Тыгай практике кушкын толшо тукымын чоныштыжо патриотизм шижмашым да гражданственностьым шочыкта», – каласен Просвещений министр Сергей Кравцов.

Тудын палемдымыж почеш, тунемме арням Российын гимнже почеш флагым нӧлталмаш гыч тӱҥалме – тиде сай практике.

Общеобразовательный организаций-влаклан Россий Федерацийын кугыжаныш символжым налаш йӧным «Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влаклан патриотизм воспитанийым пуымаш» федерал проектше почеш ышташ палемдыме.

                                                                                                                                         Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме

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