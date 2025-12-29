Россий президент идалыкым иктешлен

Вияш линий
✍️ Лидия Шабдарова
19 декабрьыште Российын президентше Владимир Путин вияш линийыште СМИ пашаеҥ-шамычын да калыкын йодышыштлан вашештен.
Тиде гана элнан вуйлатышыжлан кум миллион утла йодыш пурен гын, шкеже 70 утлалан вашештен шуктен. Вияш линийыште Марий Эл гычат журналист-влак лийыныт. Тиде «Марий Эл» увер агентствын директоржо Евгений Кузнецов ден Марий Эл Радион тӱҥ редакторжо Владимир Матвеев, но нунылан президентлан йодышым пуаш пиал ыш шыргыжал.
Владимир Владимирович кажне йодышым тӱткын колыштын да раш вашмутым пуэн. Специальный военный операций темылан кугу тӱткышым ойырен. Журналист да ончышо-влак спецоперацийыште мо ышталтмым тушто лийше дечак колышт манын, кугыжаныш вуйлатыше вашлиймашке Российын Геройжым, штурмовой ротын командирже Наран Очир-Горяевым ӱжын.
Президент регион вуйлатыше-влаклан «Герой-влакын жапышт» проектым регионышто шукемден толмыштлан тауштен. Марий Элыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программе илышыш шыҥдаралтеш.
Социальный политике, льгот да полыш мере дене кылдалтше йодыш-влакат шуко лийыныт. Самырык-влак ешым чумырышт, икшыван лийышт манын, тыршаш тӱҥалына, палемден президент. Тидлан элыштына авалан, йочалан, икшыван еш-влаклан полшымо системе сайын пашам ышта.
Йочам кум ияшыж марте ончымылан тӱлымӧ пособий нерген йодышым тарватеныт. Ача-авалан пашам ышташ куштылгырак лийже манын, йочасад-влак 20 шагат марте пашам ыштышаш улыт, но тидлан воспитатель-влакын чотыштым шукемдыман. Тылеч посна ешыште парышын кугеммыж годым шуко шочшан еш-влаклан полышым иземдымым Владимир Путин йоҥылышлан шотлен да правительствылан тиде йодышым келгынрак шымлаш кӱштен, 2026 ий 1 январь гыч изи парышан еш-влаклан 7% НДФЛ-ым пӧртылтымӧ нерген увертарен.
Телефон дене ондалкалыме темыланат посна вер ойыралтын. Мошенник-влак дене кылдалтше преступлений 7%-лан, ышталтше эҥгек 33%-лан иземыныт. Йыҥгыртыше палыдыме еҥ дене окса, илыме вер дене кылдалтше йодышым каҥашыман огыл, вигак трубкам пыштыман, манын элым вуйлатыше.
Владимир Путин дене вияш линий блиц-йодыш-влакым пуымо дене мучашлалтын. Нуно шукыжым личный илыш дене кылдалтше лийыныт. Президент кугу аудиторий дене чон почын мутланен.
– Тӱнямбал олимпиадылаште ойыртемалтше ӱдыр-рвезе-влакым, шукерте гына огыл вашлийме самырык шымлызе-влакым ончемат, нунын сеҥымашыштлан чот куанем, пуйто нуно мыйын родо-тукымем, лишыл еҥем улыт. У ий тиде – еш пайрем. Санденак ты каныш кечылаште родо-тукымлан, шӱмбелдалан, йоча-влаклан кугу тӱткышым ойырыза, воктенышт лияш тыршыза. Чылалан сеҥымашым, пиалым да сай илышым тыланынем, – каласен Владимир Владимирович.
Фото — Россия 1 телеканал гыч скриншот.