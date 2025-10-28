Республикнан кечыжлан пӧлеклалтеш

Йошкар-Оласе Чарла кремльыште 4 ноябрьыште Калык-влакын икоян улмышт да Республикнан кечыжлан пӧлеклалтше ялозанлык ярмиҥга лиеш.
Тиде гана оласе калыклан, тыгак уна-влаклан киндым да кинде кочкышым, шылым, шӧрым, нуным кучылтын ямдылыме продукцийым, мӱйым, мӱкшын пуымо моло продукцийым, пакчасаскам, пареҥгым, фруктым, чодыра поянлыкым, муным, колым, тыгак кидмастар-влакын сатуштым, сувенирым ужалаш тӱҥалыт.
Марий, татар, руш тӱвыра рӱдер, тыгак артист, куштышо да мурышо коллектив-влак пайрем концертым ончыктат, ончаш да сатум налаш толшо-шамычым куандарат. Ярмиҥга 9 гыч 15 шагат марте эрта. Сатум ужалаш толшо-влак йодмашым ончылгоч пуышаш улыт, нуным Кремльыш 8 гыч 9 шагат марте пуртат.
Вячеслав Смоленцев.
Авторын фотожо.