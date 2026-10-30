Расписаний — чат-бот гоч

Марий Элыште илыше-влак автобус расписанийым МАКС мессенджерын чат-ботшо гоч пален налын кертыт.
Цифран полышкалышылан кӧра междугородний маршрут-влакын расписанийыштым пален налаш лиеш. МАКС мессенджерыште «Марий Элын транспортшо» чат-ботышто транспортын чарналтышыш толмо расписанийже да жапше уло.
Сервис дене верысе калыкат, республикысе уна-влакат пайдаланен кертыт. Тудо регионысо «Марий Эл Республик» регионымо единый навигаторыш ушалтын. Тушто пайдале цифран инструмент ден официальный увер ресурс-влак улыт.