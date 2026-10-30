УВЕР ЙОГЫН

Расписаний — чат-бот гоч

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 45 гана онченыт

Марий Элыште илыше-влак автобус расписанийым МАКС мессенджерын чат-ботшо гоч пален налын кертыт.

 

Цифран полышкалышылан кӧра междугородний маршрут-влакын расписанийыштым пален налаш лиеш. МАКС мессенджерыште «Марий Элын транспортшо» чат-ботышто транспортын чарналтышыш толмо расписанийже да жапше уло.

 

Сервис дене верысе калыкат, республикысе уна-влакат пайдаланен кертыт. Тудо регионысо «Марий Эл Республик» регионымо единый навигаторыш ушалтын. Тушто пайдале цифран инструмент ден официальный увер ресурс-влак улыт.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Жапыштыже ыштен шуктыман

РФ-н чоҥымо паша да илыме вер ден коммунал озанлык министрже Владимир Якушев ден Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеевын вашлиймашышт лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шинчымаш – куатле вий

  Марий Элын делегацийже «Казань Агро – 2026» выставкыште ончыл агротехнологийым шымлен. Мероприятийыш элна гыч 300 утла компаний ден лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште Кугыжаныш Погыныш  депутат-влакым ешарен сайлымаш эртен

Рушарнян, 2 сентябрьыште, Марий Элыште Кугыжаныш Погыныш  депутат-влакым ешарен сайлымаш эртен. 

Добавить комментарий