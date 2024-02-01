«Радиоэлектронике – РМТ»:                                      у тунемме ий гыч у семын

2024 ий 1 сентябрь гыч Марий радиомеханический техникумышто «Радиоэлектронике – РМТ» тунемме-производство рӱдерын (кластерын) программыже илышыш пурталташ тӱҥалеш.

Ушештарена, тудо «Профессионалитет» федеральный проект кышкарыште ышталтеш: тунемме вер конкурсышто 100 миллион теҥге кугытан грантым сеҥен налын. Программым илышыш шыҥдараш тыгак республикын бюджетше гыч 15 миллион, а республикысе экономикын реальный секторжын партнёржо-влак деч 12 миллионат 800 тӱжем теҥге ойыралтеш.

Техникумышто Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая лийын, кластерлан келыштараш палемдыме аудиторийлам ончен лектын. Нуныжым лишыл жапыште капитально олмыкташ тӱҥалыт. Министрын палемдымыж почеш, у тунемме программе да кызытсе оборудований полшымо дене студент-влаклан шинчымашым пуымо паша республикыште таче ик эн йодмашан специалист-влакым туныктен лукташ сай йӧным ышта.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме