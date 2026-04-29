МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пытартыш лекцийым эртареныт

Лидия Шабдарова

Марий Элыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын участникше-влаклан пытартыш лекцийым эртареныт.

 

26 апрельыште промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министр Владимир Халюзин, программын участникше-влаклан «Цель, лидер да тудын командыже» темылан пытартыш лекцийым эртарен.

 

Вашлиймаш кышкарыште СВО-н ветеранже, стажёр-влак Александр Егошин ден Павел Поповын диплом проектыштым ямдылыме пашаштым иктешлыме, увертареныт регионысо Промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министерствыште.

