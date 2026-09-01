Кучемыште

Пырля тыршет – лектышлан куанет

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Михаил Васютин Козьмодемьянск лицейыште сайлыше-шамычын наказыштым илышыш пуртымо пашам аклен.

Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин шинчымаш кече вашеш Козьмодемьянскысе лицейыш миен. Олан мэрже Михаил Козлов, ола округын вуйлатышыже Игорь Волков, марий парламентын депутатше-влак: лицейын директоржо Светлана Громова да Сергей Ильин – дене пырля образовательный тӧнежын у тунемме ийлан мынярак ямде улмыжым терген, тыгак тений сайлыше-шамычын наказыштым шуктымо пашан шырымжым аклен.

Наказ-влак кокла гыч иктыже окнан блокшым вашталтыме дене кылдалтын. Тидын шотышто пашан ужашыжым шуктымо. Окнам уэмдыме, да ынде тунемше ден педагог-шамычлан класслаште палынак каньыле лийын.

Поснак кугу тӱткышым «Школ корно» йолын ошкылмо у кумдыклан ойырымо. 300 метр кужытан тротуарым 2-шо микрорайонышто илыме пӧрт ден лицей коклаш пыштыме, маршрутышто кок электромеҥгым шогалтыме. Пашам Йошкар-Оласе «Дорстрой-12» ООО шуктен. Проектым илышыш пуртышашлан республикысе да верысе бюджетла гыч 2,4 миллион теҥгем кучылтмо. Тиде наказым илышыш Марий Элым вуйлатышын «Калыкын тӱҥалтышыже» проектше полшымо дене пуртымо.

Образовательный тӧнежын у тунемме ийлан ямдылалтмыжым ончымо годым лицейым капитально олмыкташ кӱлмӧ нерген мутланыме. 1986 ийыште чоҥымо зданийым тӱрыснек ик ганат уэмдыме огыл. Кызыт тудым «Молодёжь да йоча-влак» национальный проектын полшымыж дене 2027-2028 ийлаште капитально олмыктымо программыш пурташ ямдылат. Тыгак палемдыме пашам шуктымо жапыште йоча-шамычым кӱрылтде туныктымо йодышым ончат.

Сайлыше-влакын наказышт дене ыштыме пашан лектышыже уло. Тыгодым кучемысе чыла кӱкшытын иквереш тыршымышт кӱлешан. Тыште лицейым примерлан кондаш лиеш, тудо депутат, республикысе да муниципальный кучем-влакын куатыштым иквереш чумырен, палемден Михаил Васютин.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

Лудаш темлена:
Кучемыште

Икшыве ешыште кушшаш

Марий Элыште йоча-влакын ача-ава улмо ӱмбач тулыкеш кодмо случайышт палынак шагалемын толеш. Регионын правительствыштыже Юрий Зайцевын вуйлатымыж почеш йоча-влакым лудаш…
Кучемыште

Вашкыл тачат пеҥгыде

Кугыжаныш Погынын председательже 110 ияш марий газетын историйжым аклен да журналист-влак дене СВО-н сарзыже-шамычлан полшымо нерген мутланен. Таче Михаил лудаш…
Кучемыште МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тургым пагытым иктешлыме

Кучемыште Тургым пагытым иктешлыме Марий Эл правительстве пожар лӱдыкшӧ да тазалыкым шуарыме кеҥеж пагыт, тыгак ялозанлык тургым кузе эртымым лудаш…

Добавить комментарий