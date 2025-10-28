Путешествийыш – пошкудо кундемлашке

Марий Эл гыч путешественник-влак Чуваш Республикын рӱдолашкыже – Чебоксарыш – миен коштыныт.
Инвалид-влакын всероссийский обществыштын Марий республикысе организацийже пелен пашам ыштыше Путешественник-влакын клубышт «Доступный туризм» президент грантым илышыш пурта.
Тиде клубыш Марий Элнан тӱрлӧ лукшо гыч инвалид-влак, ты шотыштак СВО-н ветеранже-шамыч ден нунын лишыл еҥышт да СВО-што вуйым пыштыше участник-влакын родышт чумыргеныт.
Путешественник-влак тений Татарстаныште, Угарман да Киров областьлаште тӱвыра да историй памятник-шамыч, калык йӱла да кызытсе илыш дене палыме лийыныт. Инвалид-влакын обществыштым вуйлатыше Наталья Богомолован палемдымыж почеш, чыла тиде клубын еҥже-шамычлан йол ӱмбак ӱшанлынрак шогалаш, кызытсе илышлан келыштаралташ да, мутат уке, инклюзивный туризмым вияҥдаш полша.
Чуваш Республик – путешественник-влакын лектын коштмо нылымше регионышт. Тыште нуно К.В.Иванов лӱмеш Чуваш калыкле тоштерыште тӱҥ экспозиций-влак, кундемын историйже дене палыме лийыныт, ола мучко куштыжо йолын, а куштыжо автобус дене коштын, регион да федерал кӱкшытан памятник ден кызыт чоҥымо объект-влакым онченыт.
Кас велеш Чуваш регионысо Инвалид организацийын чолга еҥже-влак дене вашлийыныт. Йыргешке ӱстел йыр шичмеке, инвалид-шамычын илыме да пашам ыштыме тӱрлӧ сферыштышт вашла келшаш, пашашке СВО-н ветеранже-влак ден нунын ешыштым ушаш кутырен келшеныт, тыгак инклюзивный туризмым вияҥдымаште кӱлешан йодышлам онченыт.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Элысе Инвалид организацийын фотожо.