Пушкин карт – ӱшанле йолташ

Пушкин карт дене пайдаланаш тӱҥалмылан тений – вич ий!
Латкок тӱжем утла
Ты программе 2021 ий 1 сентябрьыште Россий президент Владимир Путинын темлымыж почеш илышыш шыҥдаралтын. Тудын полшымыж дене 14-22 ияш ӱдыр-рвезе-влакын йоча-влаклан театрыш, кинотеатрыш, тоштерыш, библиотекыш да программыш пурышо моло мероприятийлашке билетым налаш йӧн ышталтын. Кугыжаныш могырым кажне ийын кажнылан 5 тӱжем теҥге ойыралтеш. Тушечын 2 тӱжем теҥгежым кинотеатрыш миен толаш кучылташ лиеш.
Россий культур министр Ольга Любимован «Вести» программыште палемдымыж почеш, вич ий жапыште Пушкин карт дене 115 миллион билетым тӱрлӧ мероприятийыш налме. Проектыш элна мучко 12,6 тӱжем тӱвыра учреждений ушнен. Мутлан, Санкт-Петербургышто 600 утла самырык еҥ тыгай карте дене пайдалана, оласе учреждений-влак 1,9 миллион утла билетым ужаленыт.
Пайдаланыше ешаралтеш
2025 ий гыч Пушкин карт «Тӱвыра» федерал программе гыч «Еш» национальный проектын «Еш поянлык да тӱвыра инфраструктур» федерал проектышкыже куснен.
Вич ий жапыште ты проектыш ушнышо-влакын ешаралтмыштлан кӧра Марий Элысе тӱвыра учреждений-влакат оксам шукырак ыштен налаш тӱҥалыныт. Мутлан, 2021 ийыште 32 тӱжем наре билетым 12 миллион утла теҥгелан ужаленыт гын, 2025 ийыште – 83,5 тӱжем билетым 35 миллион утла тӱжемлан.
2026 ий тӱҥалтыш гыч 38 тӱжем утла билетым 17 миллион утла теҥгелан налыныт.
Август мучашысе данный почеш, Марий Элыште 42 тӱжем наре еҥ Пушкин карт дене пайдалана. Нунылан республикысе 78 тӱвыра учрежденийыш миен толаш лиеш.
– Кеҥеж пагытысе кум тылзым ончалаш гын, республикысе тӱвыра учреждений-влак 1557 мероприятийым эртареныт, тушко программын 25937 участникше миен. Нунылан 11 785 320 теҥгелан билетым ужалыме, – палдарышт республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыштыже. – Самырык-влак эн шуко республикысе тоштерлаш (382 мероприятий) билетым налыныт, тыгак кинотеатрлаш (372), тӱвыра полатла ден клублаш (332), библиотекылаш (191) да концерт площадкылаш (12) коштшо-влакат ятырынак улыт.
Билетым ужалыме дене кинотеатр-влак эн ончылно каят. Нуно 22 тӱжем утла билетым ужаленыт. Ыштен налме окса кугытшо 10 108 300 теҥгеш шуын.
Оҥай программым темлат
Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерыште эртаралтше чыла гаяк мероприятийыш Пушкин карт дене пураш лиеш. Кугыжаныш шийвундо дене ӱдыр-рвезе-влак пурымо билет акым тӱлен, экскурсийлам ончен савырнен, тӱрлӧ теме дене мастер-классыш, тӱвыра да тунемме моло программыш ушнен кертыт.
– Республикысе самырык-влаклан уш-акылым пудыраташ таратыше квиз-модмаш-влак поснак оҥай улыт. Шукыштлан «Ӧрыктарыше Марий Эл» квиз-модмаш келша. Программе жапыште участник-влак сылне Марий кундемна мучко «коштын савырнат», тӱрлӧ йодышлан вашмутым кычалыт да республикнам шымлат. Модмаш гоч нунылан шочмо кундемнан эртен толмо корныжо, йӱлаже, пӱртӱс поянлыкше нерген пален налаш пеш оҥай. Тыге нуно уш-акылым терген веле огыл, шуко уымат пален налын кертыт, – палдара тоштер вуйлатыше Ирина Якаева. – Тыгак эше «Наследие Победы» модмашат йодмашан. Икманаш, Пушкин карт дене пайдаланышылан тоштерыштына оҥай да тыште лиймыже кужу жаплан шарнаш кодшо манын, ме эреак оҥай программым темлена да тӱрлӧ йӧным кучылтына.
Тауштат
Чынжымак, Пушкин карт школышто тунемше-влакланат да моло вере шинчымашым налше, мастарлыкым шуарыше-шамычлан (22 ияш марте) моткоч кӱлешан. Тудын полшымыж дене нуно тӱрлӧ спектакльым, концертым ончат, выставкыш, мастер-класыш, вашлиймашке миен толыт. Вет калыкыште манмыла, шке шинча дене ужмо, пылыш дене колмо ушеш пеҥгыдынрак да кужу жаплан возеш.
– Тыгай карте дене мый 2023 ий гыч пайдаланем да моткочак келша. Йолташ ӱдырем-влак дене, але южгунамже шкетынат, театрыш, кинотеатрыш коштына. Мутлан, кодшо тунемме ийыште колледжыште эртаралтше «Архаус» воркшопыш, «Время джаза» концертыш миен толынна. Шкетан лӱмеш Марий драмтеатрыште ончымо «Мизантроп» спектакль, тыгак кинотеатрыште «Тайный санта», «Чебурашка», «Руки вверх!», «Моё собачье дело», «Пророк. История Александра Пушкина», «Малыш», «Твоё сердце будет разбито» да моло фильмат сай шарнымашым коденыт, – каласыш МарГУ-н студенткыже Дарья Картузова. – «Пушкин карте» – самырык-влаклан ӱшанле йолташ. Тудын полшымыж дене шонымо верыш миен толаш да жапым пайдалын эртараш лиеш. Тидлан моткоч кугу тау.
Алевтина БАЙКОВА