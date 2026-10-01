Пушкин карт – кӱлешан сату

«Пушкин карт» федерал программе дене пайдаланаш тӱҥалмылан 1 сентябрьыште вич ий темын.
Тиде амал дене 29 сентябрьыште Йошкар-Олаште, Калык-влак келшымаш пӧртыштӧ, «йыргешке ӱстел» йыр мутланымаш эртен. Тудым «Пушкин карт – Юл кундемысе тӱвыран кӱлешан ужашыже» манын лӱмденыт.
«Еш» национальный проект почеш программе нерген каҥашымашке Марий Эл, Чуваший да Татарстан гыч представитель-влак чумыргеныт. Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов Россий Президент Владимир Путинын темлымыж почеш илышыш шыҥдаралтше Пушкин картым элыштына ойыртемалтше сатулан шотлен да кум регионым иктеш ушен шогышо палым палемден: «Чуваший, Марий Эл да Татарстан – тӱвыраште, театрыште да тоштер пашаште чын йолташ улына».
Марий Элыште Пушкин карт дене 40 миллион наре теҥгем кучылтыныт, чылаже 469 тӱжем утла билетым налыныт. Куандара, тиде карт дене пайдаланыме дене республикна чыла регионым ончылтен. Тидым цифр-влак пеҥгыдемдат: тӱжем картлан шотлымаште 26 тӱжем билетым налме, а Чувашийыште – 16 тӱжемым.
Кундемыштына чылаже 45 483 самырык еҥын картше уло, ӱмашсе дене таҥастарымаште – 13 тӱжемлан шукырак.
Пушкин карт дене республикыштына 78 тӱвыра учреждений пашам ышта. Самырык-влак эн шуко билетым Марий самырык театрыш, Я.Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыш, Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрыш, Сӱретсымыктыш тоштерыш, М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыш налыныт.
Республик мучко ончалаш гын, Пушкин карт дене Йошкар-Олаште эртаралтше мероприятийлаш билетым утларак налыт. А муниципал учрежденийлам шотыш налмаште, Курыкмарий районысо рӱдӧ клуб системе кум лидер радамыш пура.
– 14-22 ияш-влак районысо тӱвыра учрежденийлаште темлыме тӱрлӧ мероприятийыш ушнат, но утларакше, мутат уке, кином ончаш кумылан улыт. Мутлан, тений идалык тӱҥалтыш гыч 28 сентябрь марте Пушкин карт дене 1090 сеансым эртарыме, тушко 7004 еҥ миен, – палемдыш Курыкмарий районысо рӱдӧ клуб системым вуйлатыше Дмитрий Захаров.
Мутланымаште ялысе самырык-влакым тургыжландарыше йодышымат тарватыме. Нунылан тӱвыра мероприятийым темлыше кугурак площадкылаш миен шуаш йӧсӧ, сандене Госуслуги портал але «Культура.рф» гоч ушештарымым кӱлешанлан шотлат.
Кум республикыште Пушкин картын пашажым ончымо рашемден: тудо тӱвыра мероприятийлаш миен кошташ йӧным кумдаҥден.
Вич ий жапыште тыгай кӱкшытыш шумо гын, тугеже ты программын лӱмгечыжым эше тӱҥалтышлан веле шотлаш лиеш.
Мутланымаште тыгайрак шонымашке шуыныт: Юл кундемыште ик тӱвыра кумдыкым ышташ. Тидыже школышто тунемше да студент-влаклан пошкудо регионлаште «Пушкин карт» полшымо дене тӱвыра учрежденийлаш миен толаш йӧным ыштышаш. Садлан ончыкылан палемденыт:
– икте-весым афише дене палдараш да пырля тӱрлӧ фестивальым, гастрольым, тунемме программым эртараш,
– регионлаште эртаралтше тӱрлӧ событий дене палдарыше календарьым ышташ,
– «Пушкинская карта на Волге» фестивальым илышыш пурташ. Тудым 2027 ийыште Марий Элыште, Шереметев замокышто эртараш кутырен келшеныт.
Алевтина БАЙКОВА
Павел Стариковын фотожо