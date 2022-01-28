УВЕР ЙОГЫН

Протезым – чылт яра

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже инвалидностян еҥ-влаклан медицине велым темлыме да врачын палемдымыж почеш протезно-ортопедический полышым пуымо пашам умбакыже шукта.

2021 ийыште ведомство 200 наре еҥлан протезно-ортопедический арверым: ортопедический йолчиемым, корсетым, туторым, тÿрлö аппаратым, бандаж шотан изделийым, тоям, костыльым, реклинаторым, шöрту протезым, ходунокым да чеколым, –  чылт яра ойырен.

Инвалидностян еҥ-влаклан протезно-ортопедический полыш кÿлеш гын, йодмашым Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствышкыже (Йошкар-Ола, Брюгген набережныйже, 3-шо №-ан пöрт, телефон: 8 (8362) 22-22-01, 22-22-79) пуыман.

                                                                                                                                                                М.ИВАНОВА

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