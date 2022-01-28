Протезым – чылт яра

Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже инвалидностян еҥ-влаклан медицине велым темлыме да врачын палемдымыж почеш протезно-ортопедический полышым пуымо пашам умбакыже шукта.
2021 ийыште ведомство 200 наре еҥлан протезно-ортопедический арверым: ортопедический йолчиемым, корсетым, туторым, тÿрлö аппаратым, бандаж шотан изделийым, тоям, костыльым, реклинаторым, шöрту протезым, ходунокым да чеколым, – чылт яра ойырен.
Инвалидностян еҥ-влаклан протезно-ортопедический полыш кÿлеш гын, йодмашым Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствышкыже (Йошкар-Ола, Брюгген набережныйже, 3-шо №-ан пöрт, телефон: 8 (8362) 22-22-01, 22-22-79) пуыман.
М.ИВАНОВА