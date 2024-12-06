Энергетике
Производствышто эн сай тергыше
Тверьыште производствысо контроль дене эн сай специалист-влакым рашемдыме.
Нуно профессионал мастарлык шотышто шкеныштым тергеныт. Вет энергообъект-влакын ӱшанлын да лӱдыкшӧ деч посна ыштымышт нунын дене чак кылдалтын. Таҥасымашке «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» авалтыме 19 регион гыч энергетик-влак ушненыт.
Конкурс шым йыжыҥ дене эртен. Специалист-влак технический контроль системын пашажым палыме, технологий экшыкым рашемдыме да пожар лӱдыкшыдымылык шотышто теорий шинчымашыштым ончыктеныт. Нуно тыгак подстанцийысе оборудованийыште экшыкым рашемдыме задачым решатленыт, 0,4 киловольт куатан электролинийыште меҥгылам 3D полшымо дене моделироватленыт, эҥгекыш логалшылан икымше полышым пуэн моштымыштым ончыктеныт.
Эн шуко баллым «Рязаньэнерго» гыч Дмитрий Зайцев поген да гран-прим сеҥен налын.
Призёрыш лектыныт: Максим Телятников («Белгородэнерго») ден Дмитрий Зайцев («Рязаньэнерго») икымше, Дмитрий Бражинский («Костромаэнерго») ден Владимир Якурнов («Кировэнерго») кокымшо, Матвей Изотов («Орёлэнерго») ден Иван Свердлов («Мариэнерго») кумшо лийыныт.
Наградым тыгак посна номинаций дене сеҥыше-влак налыныт. Чылаштымат саламлаш да у сеҥымашым тыланаш гына кодеш.
Юрий ИСАКОВ ямдылен.
Фотом ИнформБюрон телеграм-каналже деч налме