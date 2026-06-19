ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Проектше – студент-влакын

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

 

Оршанке посёлкысо «Родничок» йочасадым капитально олмыктымо паша умбакыже шуйна.

Тиде кечылаште тушто Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая лийын. «Еш» национальный проект да «Единый Россий» Калык программе почеш ышталтше паша 87 процентлан ямде. Йочасадыште отоплений, канализаций, вентиляций, вӱдым пуртымо системе-влакым уэмдыме. Коридорышто, пищеблокышто, вургемым мушмо да вашталтыме пӧлемлаште кӱварым шарыме, тошкалтышыште плиткым оптымо. Тӧнежын тӱжвал сынжат палынак вашталтын.

Палемдыман, йочасадлан дизайн-проектым «Школа мечты» всероссийский марафон кышкарыште Юл кундем кугыжаныш технологий университетын студентше-влак ямдылент. Тиде нунын школ деч ончычсо тӧнежлан дизайным ыштыме икымше опытышт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

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