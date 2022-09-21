Президент мобилизацийым увертаен

Президент мобилизацийым увертарен

Российын президентше Владимир Путин элысе калык дек ӱжмаш дене лектын. Тидын годым частичный мобилизацийым увертарен.

Ындыжым запасыште улшо, а эн ончыч вооруженный вийыште службым эртыше-шамычым армийыш налыт. Мобилизацийыш тыгак тыглай службым эртыше да служитлыдыме, но военкоматыште военный учётышто шогышо-влакат логалыт.

Частьлашке колтышаш призывник-влак ешартыш военный ямдылалтмашым эртат.

Тидын нерген указ таче, 21 сентябрьыште, вийыш пурен.

Нине тӱшкаш пурышо-влаклан Россий гыч вес элыш каяш чарат.

Е.Эшкинина.