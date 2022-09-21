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Президент мобилизацийым увертаен

Елена Эшкинина Comment(0) Материалым 10 гана онченыт

Президент мобилизацийым увертарен
Российын президентше Владимир Путин элысе калык дек ӱжмаш дене лектын. Тидын годым частичный мобилизацийым увертарен.
Ындыжым запасыште улшо, а эн ончыч вооруженный вийыште службым эртыше-шамычым армийыш налыт. Мобилизацийыш тыгак тыглай службым эртыше да служитлыдыме, но военкоматыште военный учётышто шогышо-влакат логалыт.
Частьлашке колтышаш призывник-влак ешартыш военный ямдылалтмашым эртат.
Тидын нерген указ таче, 21 сентябрьыште, вийыш пурен.
Нине тӱшкаш пурышо-влаклан Россий гыч вес элыш каяш чарат.
Е.Эшкинина.

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