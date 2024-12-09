5 декабрьыште, Доброволецын кечыжым палемдыме годым, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев республикысе чолга волонтёр-шамыч дене вашлийын да нунылан наградым кучыктен.
Вашлиймаште кундемыштына волонтёр пашалан полышым пуымо да тудым вияҥдыме, «Волонтёр-медик-влак» мер толкын, кугыжаныш ден муниципальный службо колледжын волонтёржо-шамычын пашашт, нунын гуманитарный миссийыш ушнымышт нерген мутланеныт.
Марий Элыште доброволец-влакын 480 ушем ден организацийышт уло. Кундемна Юл кундем федерал округышто добровольчествым вияҥдымаште ик эн ончыл регионлан шотлалтеш. Республикнан правительствыжын полшымыж дене регионышто Добровольчествылан полышым пуышо ресурс рӱдер пашам ышта, Марий Эл вуйлатыше пелен Добровольчествым вияҥдыме советым ыштыме, Марий Эл вуйлатышын грантшым учредитлыме, добровольчествын кандаш муниципальный рӱдерже, кум «Добро.рӱдер» уло, Марий кугыжаныш университет пелен «Ший волонтёр-влакын» республикысе рӱдерыштым почмо.
12 декабрьыште Йошкар-Олаште Самырык-влакын полатыштышт Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 80 ий теммым эртарымылан, ямдылалтмылан пӧлеклалтше волонтёр-влакын рӱдерыштым почыт.
Марий Эл вуйлатыше вашлиймаште доброволец-шамычлан тауштен да волонтер пашаште ойыртемалтмыштлан наградым кучыктен.
«Марий Эл Республикыште добровольчествым (волонтёрствым) вияҥдымашке надырым пыштымылан» отличий знак дене Самырык-влак полатын директоржын алмаштышыже, Йошкар-Оласе йоча ден подростко-влакын объединенийлаштым ушышо «Шонанпыл» верысе мер ушемын председательже Лариса Лоскутова, Марий кугыжаныш университетын психологийын вияҥмыже да образований кафедржын профессоржо, «Ший волонтёр-влакын» регионысо рӱдерыштым вуйлатыше Наталья Морова, МарГУ-н медицине институтшын ординаторжо, «Волонтёр-медик-влак» всероссийский мер толкынын регионысо пӧлкажын координаторжо Евгений Степанов, Кокшайск кыдалаш школын директоржо, «Мы» волонтёр отрядым вуйлатыше Марина Тимофеева палемдалтыныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Лидия ШАБДАРОВА ямдылен
Д,Речкинын фотожо/ Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжо