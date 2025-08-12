УВЕР ЙОГЫН

Полыш изи огыл

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 22 гана онченыт

 

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ПФО-што Россий президентын полномочный представительже пеленысе Советын заседанийжын пашашкыже ушнен.

Тушто СВО участник-влаклан да нунын ешыштлан социальный полышым пуымо нерген мутланеныт.

– Округын чыла регионыштыжо «Время героев» сынан образовательный программе-влак илышыш пурталтыныт. Финалыш 1088 еҥ лектын. СВО участник-влак политике илышыш чолган ушнат. 2024 ийыште, мутлан, округышто спецоперацийын 60 ветеранже законодательный да  тӱрлӧ кӱкшытан представительный органлашке сайлалтын, – палемден Игорь Комаров.

Марий Элыште Юрий Зайцевын темлымыж почеш военнослужащий-влаклан да нунын ешыштлан 50 наре тӱрлӧ полыш пуалтеш. Адресно, посна еҥ-влакланат, полшат да, мутлан, кочкышым, эмым намиен пуат, пӧртыштым, пачерыштым эрыктат, йоча-влаклан лагерьлашке путевко яра ойыралтеш, кугыеҥ-влаклан –  «Кичиер» ден «Сосновый бор» санаторийлашке.

Советын заседанийыштыже палемденыт: социальный адаптаций шотышто пашашке «Защитник Отечества» кугыжаныш фондын филиалже-влакат ушненыт. Марий Элыште ты филиал военнослужащий-влакын реабилитацийышт, нуным пашашке пуртымо да бытовой йодыш-влакым рашемдыме дене кылдалтше пашам виктара. Тылеч посна следж-хоккей дене команде ышталтын.

Поро кумылым ончыктымо «За Марий Эл» фондын шуктымо пашаж нергенат заседанийыште ойленыт.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен

 

