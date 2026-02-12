Тӱнямбал конгресс
Писын да ыҥлаш йӧршын
Юрий Зайцевын вуйлатыме Марий Эл делегаций Кугыжаныш виктем тӱнямбал конгрессын пленар сессийыштыже лийын.
Конгресс кызытсе кугыжаныш виктемын тӱҥ йодмашыжым каҥашаш уло тӱня гыч ончыл эксперт-влакым чумырен. Россий президент Владимир Путин конгрессыш погынышо-влаклан саламлымашым колтен. Тушто тӱҥ йодыш семын кадр резервым чумырымым, кугыжаныш секторын пайдалыкшым нӧлталмым, регион ден муниципалитетлам вияҥдышашлан эн сай практикым кучылтмым палемден ончыктен.
Регион вуйлатыше тыгай ӱшаным луктын каласен: конгрессыште участвоватлымаш республиклан эн сай практикым налаш веле огыл, тыгак вияҥме национальный шонымашке шушашлан кугыжаныш виктем системым уэмдыме йодышым каҥашымашке шке надырым ушаш йӧным пуа.
«Марий Элыште кадр резервым чумырышашлан кугу тӱткышым ойырена. Самырык специалист-влакым ямдылыме дене пырляк пашаш СВО-н ветеранже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше-влакым ушена», – палемден Юрий Зайцев.
«XXI курымысо кугыжаныш виктем: писылык ден ыҥлык коклаште» пленар сессийыште РФ правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Григоренко, Россий президент администраций вуйлатышын икымше алмаштышыже Сергей Кириенко, Москван мэрже Сергей Собянин лийыныт.
РФ правительстве ден Россий президент администрацийын полшымышт дене Президент академийын (РАНХиГС) чумырымо конгрессыш 12 эл, тидын шотыштак Индий, ОАЭ, ЮАР, Киргизий да Таджикистан, гыч 1200 утла еҥ погынен.
Пленар сессийыште каҥашымаш почеш кугыжаныш виктем системым саемдыме шотышто темлымашым иктеш чумыраш да шотыш налаш келшыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Юрий Зайцев конгрессын пленар сессийыштыже.
Фотом Президент академийын пресс-службыж (РАНХиГС) деч налме.