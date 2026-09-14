Пелефиналыште – Марий Эл гыч тунемше

Марий Эл гыч тунемше «Большая перемена» всероссийский проектын пелефиналыштыже лийын.
«Инфотех» лицейыште шинчымашым погышо Анна Егорова Озаҥыште эртыше конкурсышто шкенжым терген.
Ӱдырын мутшо почеш заданий-влак оҥай да тӱрлӧ шӧрыным авалтыше лийыныт. Тудлан эн чот кумдан палыме фигурист Илья Авербухын эртарыме лекцийже келшен.
«Большая перемена» конкурс – Икымше-влакын толкыныштын флагман проектше, тудо «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш илышыш пурталтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.