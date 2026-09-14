ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Пелефиналыште – Марий Эл гыч тунемше

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 2 гана онченыт

Марий Эл гыч тунемше «Большая перемена» всероссийский проектын пелефиналыштыже лийын.

«Инфотех» лицейыште шинчымашым погышо Анна Егорова Озаҥыште эртыше конкурсышто шкенжым терген.

Ӱдырын мутшо почеш заданий-влак оҥай да тӱрлӧ шӧрыным авалтыше лийыныт. Тудлан эн чот кумдан палыме фигурист Илья Авербухын эртарыме лекцийже келшен.

«Большая перемена» конкурс – Икымше-влакын толкыныштын флагман проектше, тудо «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш илышыш пурталтеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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