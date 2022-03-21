Патырна-влак

8-14 мартыште Суздальыште каратэн чыла стильже почеш тӱнямбал чемпионат да первенстве эртен. Ты таҥасымаш тӱрлӧ эл гыч тӱжемат пеле наре участникым чумырен. Марий Элын чапшым Всестилевой каратэ федерацийын регион пӧлкажын да киокусинкай каратэ федерацийын 14 патырже арален.

Ныл кече жапыште мемнан кундем гыч рвезе-влак шкеныштым пеш чолган ончыктеныт. Андрей Альгин всестилевой каратэ дене тӱнямбал чемпион лӱмым сулен налын. Богдан Белоусов тӱнямбал первенствын сеҥышыже лийын. Тыгак Марий Эл команде гыч ныл еҥ тӱнямбал первенствын призёржо радамыш логалын. Тиде – Марсель Сафин, Валерий Конаков, Максим Коногоров, Матвей Борисов.

17 ияш Богдан Белоусов спортын ты видше дене 13 ий кылым куча. Ты жапыште тудо шагал огыл таҥасымаште вийжым терген. 2019 ийыште Тӱнямбал первенствын призёржо лийын. Тыршымыжлан кӧра тудлан боевой искусство мастер лӱмым пуэныт. Шем ӱштын озаже. Тренерже – Олег Белоусов.

Фотошто О.Белоусов тренерже дене пырля

О.МОШКИНА