Патриот шӱлышан муро конкурс

Сыктывкарыште «Смуглянка» военно-патриотический регион-влак кокласе муро конкурсын очный этапше мучашлалтын.
Тудо «Российысе финн-угор щит» кугу проектын финал событийжылан шотлалтеш. Финалыш ныл регион гыч 36 участник эртен.
Конкурсышто МарГУ-н Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтын студенткыже Наталья Васильева ойыртемалтын. «Сирены» вокальный ансамбль тӱшка творчествыште патриотизм темым ончыктымылан специальный приз дене палемдалтын.
Фотом Марий кугыжаныш университетын воткыл лаштыкше гыч налме.