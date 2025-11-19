КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Патриот шӱлышан муро конкурс

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

🎼🎤Сыктывкарыште «Смуглянка» военно-патриотический регион-влак кокласе муро конкурсын очный этапше мучашлалтын.

 

Тудо «Российысе финн-угор щит» кугу проектын финал событийжылан шотлалтеш. Финалыш ныл регион гыч 36 участник эртен.

 

Конкурсышто МарГУ-н Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтын студенткыже Наталья Васильева ойыртемалтын. «Сирены» вокальный ансамбль тӱшка творчествыште патриотизм темым ончыктымылан специальный приз дене палемдалтын.

 

📸Фотом Марий кугыжаныш университетын воткыл лаштыкше гыч налме.

