Смотр-конкурс
Пашам аралымылан кугу тӱткыш
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже кудымшо ий почела пашам аралыме дене республикысе эн сай организаций семын палемдалтын.
Тиде гана тудо кодшо ийысе итог почеш 500 утла пашаеҥ ыштыман производство сфере организаций-влак коклаште эртаралтше смотр-конкурсышто ойыртемалтын.
Конкурслан Марий Эл Республикын Паша да социальный аралтыш министерствыже вуйын шога. Пашалан лӱдыкшыдымӧ условийым ыштыме йодышым решатлымын кӱлешан улмыжо шотышто мер шонымашым савырышашлан да пашам аралыме дене эн сай практикым шарышашлан тудо эртаралтеш.
Пашам аралыме тӱнямбал кечылан пӧлеклалтше республик кӱкшытан совещанийыште наградым кучыктымо годым министерствын пашаеҥже-влак энергетик-шамычлан тауштеныт. Тыгодымак палемденыт: пашам аралыме да лӱдыкшыдымӧ условийым ыштыме шотышто пашам пуышын обязанностьшым Россий Федерацийын Паша кодексше денак пеҥгыдемдыме, да тидыже «Мариэнерго» филиалыште тӱрыс шукталтеш.
Филиалысе кажне подразделенийыште ты йодышлан кугу тӱткыш ойыралтеш. Республик кӱкшытан смотр-конкурсышто почётан икымше верым пуымаш тидымак пеҥгыдемден ончыкта.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: смотр-конкурсышто сеҥымылан дипломым кучыктымо.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.