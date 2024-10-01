«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Паша вержым вашталтен

Светлана Носова Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

30 сентябрьыште Лидия Батюкова Марий Элын спорт да туризм министржын пашаж гыч (РФ Паша кодексын икымше статьяжын 3-шо частьше дене келшышын) шке кумылын каен.
Тиде кечынак регион вуйлатыше Юрий Зайцев у указше дене тудым Марий Эл Республик вуйлатышын администрацийжым вуйлаташ шогалтен.
Лидия Александрована 1975 ий 19 августышто Саратов олаште шочын. 1996 ийыште Н.К.Крупская лӱмеш Марий педагогический институтышто «Педагогике да тӱҥалтыш образованийын методикыже» специальностьлан тунем лектын.
2017-2022 ийлаште тудо республикын Молодёжный политике, спорт да туризм министржылан ыштен. 2022-2024 ийлаште Марий Элын спорт да туризм министерствыжым вуйлатен.
Светлана Носова
Снимкыште: Лидия Батюкова

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