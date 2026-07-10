Студотряд
«Паша путёвкым» кучыктымо
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже «Прометей» студент энергетике отряд пашам тӱҥалын.
Сезон жапыште регионысо вич тунемме заведенийын – Марий кугыжаныш университетын, Юл кундем кугыжаныш технологий университетын, Йошкар-Ола технологий колледжын, Транспорт-энергетике техникумын да Казаньысе кугыжаныш энергетике университетын – электроэнергетике профиль дене студентышт профессионал опытым налыт.
Ончыкылык энергетик-влак «Мариэнерго» объектлаште опытан наставник-влакын вуйлатымышт почеш профессийын практике негызшым пален налыт. Кеҥеж сезонын программыже кумда, паша дене пырля канышым – энергообъектлашке экскурсийым, шарнымашан верлашке миен толмым, мастер-классым, творческий конкурс ден спорт таҥасымашым – ушен шога.
Филиалын директоржо Сергей Хлусов у сменым почмо лӱмеш торжественный линейкыште студотрядын еҥже-влаклан кеҥежым па йдалын эртараш тыланен: теорий шинчымашым чын паша дене кылдаш, ойырымо специальность нерген рашрак пален налаш, шке усталыкым пеҥгыдемдаш да у йолташ-влакым муаш.
Сергей Владимирович отрядын командиржылан «Мариэнерго» филиалын объектлашкыже «Паша путёвкым» кучыктен да специальностьым налме деч вара студент-влакым регионысо тӱҥ электросеть компанийыш пашаш толаш ӱжын.
«Студент энергетике отряд – электросеть комплекслан самырык специалист-влакым ямдылыме ик эн пайдале йӧн. 2014 ий гыч ты программым мемнан компанийлаште 50 утла вуз ден колледж гыч 4840 студент эртен. Нунын кокла гыч шукышт таче «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-влакын филиалыштышт пашам ыштат. Мыланна теве мо кӱлешан: ончыкылык энергетик-влак эше тунеммышт годымак практике опытым пашам ыштыше энергообъектлаште налшаш да профессийым шоненак ойырышаш улыт», – каласен «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: «Прометей» студент энергетике отряд; Сергей Хлусов «Паша путёвкым» кучыктен.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.