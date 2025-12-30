У ий салам
Кужэҥер район
Паша пукша, йӱкта, илаш туныкта
Эртыше идалык чынжымак паша кумылан ыле. Вольыклан пукшаш сай корма лийже манын, лӱмын люцерным ӱдышна. Лектышыже чапле лийын. Тыгак вике ден шӱльым йӧре да шожым ӱден, пырчым ток нална. Кормана ситышаш. Тудым кушташ 110 гектар мландына уло. Тракторна шкенанак, сеялке ден комбайным весе деч арендыш налме. Тургым годым шкенан да пошкудо ялла гыч механизатор-влаклан эҥертена.
Шӧр лӱштышнат изи огыл. Тудым Параньгасе шӧр налме пунктыш сдатлена. Вольыкым ашныме пашам еш вий дене шуктена. Нелыракшым мылам ышташ логалеш гын, лӱштымӧ сомыл – пелашем ӱмбалне. Йочана-влакат ынде изи огытыл, урок деч вара кертмышт семын полшат.Тыге пашалан тунемыт. Таклан огыл ойлат: паша пукша, йӱкта да илаш туныкта. Тидыже илышыште пеш кӱлешан. Уке гын ялысе йоча-влакат ял паша деч йӱкшен толыт. Тыге лийшаш огыл, изинек тидлан тунемман.
Тений фермым пужен ыштышна, вес ийын шурно складым чоҥаш шонена. Фермер пашалан пижме гын, ынде чакныман огыл, шонем. Тӱҥжӧ – ешем умыла да полша. Сандене У ий дене эн ончычак ешем саламлем. Паша деч ынышт лӱд, таза лийышт – тунам ыштымынат ушнен толеш. Тыгак мыланна полшышо механизатор-влаклан тауштем. Нуныланат чыла сайым гына тыланем. У ий дене!
Василий Сайфуллин,
фермер.
Руш Шой.
Альбом гыч налме фото.