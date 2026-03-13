Йошкар-Олаште коваште-венерологий диспансерым капитально олмыктеныт.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев уэмден олмыктымо зданийым ончен да кызытсе медицине оборудованийым аклен.
«Республикысе медицине организаций-влакым олмыктымо годым пырдыжым гына огыл уэмдена, тыгак кажне пациентын тазалыкшым арален кодымашке да пеҥгыдемдымашке, жапшым аныклымашке инвестицийым ыштена. Калыклан медицине велым писынрак полшаш манын, шуко сай йӧным келыштарена. Тӱҥ шонымашна медицине тӧнежыш толшо кажне еҥлан квалифицироватлыме полышым кызытсе жапын йодмашыжлан келшыше условийыште пуымо дене кылдалтын», – палемден регионым вуйлатыше.
2023-2025 ийлаште тазалык аралтыш отрасльын первичный звеножым модернизироватлыме программым илышышке республикын бюджетше кӱшеш гына пуртымо. Тидлан оксам ойырымо нерген пунчалым регионым вуйлатыше Юрий Зайцев 2023 ийыште луктын. Финансированийын чумыр кугытшо 70 миллион утла теҥгеш шуын.
Программын полшымыж дене Коваште-венерологий диспансерыште тӱҥ пырдыжым пеҥгыдемдыме, кӱварым тичмашнек, окнам кызытсе ПВХ-системе дене вашталтыме, чыла инженер коммуникацийым уэмдыме, оралтын кӧргыжымат, тӱжвал велжымат кызытсе жаплан келшышым ыштыме, тыгак мебель ден оборудованийым налын шындыме.
Тӧнежым капитально олмыктымо дене стационарыште эмлалтше пациент-влаклан, ты шотыштак СВО-н участникше ден тазалык шотышто шагал йӧнан еҥ-шамычлан, палынак каньыле лийын, медик-влакланат квалифицироватлыме полышым келшыше кӱкшытыштӧ пуаш шуко сай йӧн ышталтын.
Мут толмашеш, таче диспансерыште 15 врач тырша, нунын кокла гыч латкокытшо – дерматовенеролог.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.