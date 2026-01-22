Корно озанлык

Палынак йӧнан лийын

«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш корным олмыктымылан кӧра Крешене але Вӱд модмо кечын йӱштылмӧ верыш логалаш палынак йӧнан лийын.

Йошкар-Олаште, мутлан, Изи Какшан эҥерысе рӱдӧ пляж кумдыкысо Вантовый кӱвар воктене йӱштылмӧ. Тушко кайыме Ленин проспектыште ӱмаште кок участкым шотыш кондымо.

Кужэҥер районышто Кугу Тумньымучаш ялыште Руш Сергей памаш вӱдыш пурен лекташ йӧратат. Тушко Йорош – Тумньымучаш – Коҥганур корно дене логалаш лиеш. Тудым 4 километр кужытышто олмыктымо.

Советский районышто Ургаш ден Тошто Ургаш коклаште тӧрлымӧ 4,7 километр кужытан корно Кужмарий ял илемысе Юмынаван Казанский юмоҥаже памаш марте конда.

Тенийланат ты шотышто изи огыл пашам палемдыме. Волжский район Пӧтъял села лишне Серафим Саровский да Юмынаван Смоленский юмоҥаже памашла воктене корно олмыкталтеш. Тыгай паша иканаште кок вере, Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял (8,7 километр) да Пӧтъял – Тошнер (3 километр) участкылаште, шукталтеш.

Кужэҥер район Изи Чарнур ялыште йӱштылмӧ веран Святитель Спиридон памаш уло. Тушкат Кугу Чарнур – Ӱштымбал – Чодыраял корным тений шотыш кондат. Тудын кужытшо – 5 километр наре.

Нацпроектым илышыш пуртен толмаш корно сетьым олмыкташ веле огыл, тыгак чон кӧргым пойдарыме йӱлам шукташ йӧным пуа. Кодшо ийын корным тӧрлымаш тӱжем дене еҥлан Вӱд модмо кечын йӱштылмӧ верыш миен толаш йӧным ыштен. Тений ты паша умбакыже шуйна.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Святитель Спиридон памаш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ-н пресс-службыж деч налме.