Кужэҥер
Палынак йӧнан лиеш
Кужэҥер кундемыште Кугу Чарнур – Ӱштымбал – Чодыраял корным «ЭкспертДорСтрой» ООО подряд организаций тӧрла.
5 километр кужытан участкыште пашаеҥ-влак асфальт-бетон вартыш дене тӧремдыше лончым пыштеныт, ынде кӱшыл лончым шараш пижыныт. Тыгак вӱд йоген каяш пыштыме пуч-влак олмыкталтыт. Корно тӱрыштӧ авыртышым вашталтат, шижтарыше меҥгылам шогалтат да шӧр гыч тыгыде кӱ дене пеҥгыдемдат.
Тиде корным олмыктымаш поснак Ӱштымбал ялыште илыше-влаклан кӱлешан. Уэмдыме шартыш социальный объектла – школ, йочасад, фельдшер-акушер пункт, тӱвыра пӧрт да книгагудо – деке корным саемда. Кугу Отечественный сарын воинже-влаклан шогалтыме обелиск деке логалаш йӧнанрак лиеш.
Тылеч посна ты корно Одывлак – Кужэҥер – Параньга регионал трассыш лекме кылым куштылемда.
А вет тылеч ончыч тудо аварий лӱдыкшан ыле. Нацпроект кӱшеш олмыктымо деч вара лӱдыкшыдымӧ веле огыл, эше палынак йӧнан лиеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: регионал трассыш лекме кыл саемеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.