УВЕР ЙОГЫН

Палынак йӧнан лиеш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 46 гана онченыт

Кужэҥер

Палынак йӧнан лиеш

Кужэҥер кундемыште Кугу Чарнур – Ӱштымбал – Чодыраял корным «ЭкспертДорСтрой» ООО подряд организаций тӧрла.

5 километр кужытан участкыште пашаеҥ-влак асфальт-бетон вартыш дене тӧремдыше лончым пыштеныт, ынде кӱшыл лончым шараш пижыныт. Тыгак вӱд йоген каяш пыштыме пуч-влак олмыкталтыт. Корно тӱрыштӧ авыртышым вашталтат, шижтарыше меҥгылам шогалтат да шӧр гыч тыгыде кӱ дене пеҥгыдемдат.

Тиде корным олмыктымаш поснак Ӱштымбал ялыште илыше-влаклан кӱлешан. Уэмдыме шартыш социальный объектла – школ, йочасад, фельдшер-акушер пункт, тӱвыра пӧрт да книгагудо – деке корным саемда. Кугу Отечественный сарын воинже-влаклан шогалтыме обелиск деке логалаш йӧнанрак лиеш.

Тылеч посна ты корно Одывлак – Кужэҥер – Параньга регионал трассыш лекме кылым куштылемда.

А вет тылеч ончыч тудо аварий лӱдыкшан ыле. Нацпроект кӱшеш олмыктымо деч вара лӱдыкшыдымӧ веле огыл, эше палынак йӧнан лиеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: регионал трассыш лекме кыл саемеш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Пожарым йӧртышӧ-влаклан полыш

Йошкар-Олаште верланыше Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №-ан лицейын администрацийже тунемше да ача-ава-влак дене пырля республикысе чодыраште кайыше пожарым йӧртымаште тыршыше лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл гыч – 14 йодмаш

  «Знание» Россий обществын школ тоштер-влак конкурсыш 4 696 йодмаш пурен, тышеч Марий Эл гыч – 14. Республикна гыч конкурсыш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН ЭКОНОМИКЕ

Терген шогат, шотышто кучат

Корно озанлык Терген шогат, шотышто кучат Марий Элысе федерал корнылаште телым кудалыштме условийым терген шогаш корнысо метеостанций-влак полшат. «Волго-Вятскуправтодор» лудаш…

Добавить комментарий