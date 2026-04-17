Палантайын мурсаскажым тачысе жаплан келыштарыме

25, 26 апрельыште М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште «Палантай» спектакль-концертын премьерже лиеш.
Тудо марий профессионал музыклан, марий хорлан негызым пыштыше Иван Степанович Ключников-Палантайын шочмыжлан 140 ий теммылан пӧлеклалтеш.
У постановкышто мо нерген ойлалтме да молан лачшымак спектакль-концерт манын лӱмдымӧ нерген кодшо кечылаште республикысе СМИ-н журналистше-влаклан эртаралтше пресс-конференцийыште спектакльын режиссёр-постановщикше Роман Алексеев, композитор Григорий Архипов да тӱҥ рольым модшо артист-влак Андрей Алексеев ден Светлана Скулкина каласкалышт.
Вашлиймаш ты гана Иван Степановичын пӧрт-тоштерыштыже эртыш. Тушто лийме дене композиторын шӱлышыжак шижалте, садлан шкенжын да еш илышыже нерген келгынрак пален налме гай чучо.
У постановкылан пьесым драматург Геннадий Гордеев возен. А ме палена, Геннадий Филимонович ты марте калыкнан лӱмлӧ ончылъеҥже-влак Сергей Чавайн, Майоров-Шкетан, Валентин Колумб нерген пьесым серен да нунын почеш шындыме постановкым театр сценыште калык шокшын вашлийын. Режиссёрын мутшо почеш, спектакль-концерт семмастарын пӱтынь биографийже огыл, а тудын илыш-корныж гыч икмыняр ужаш ончыкталтеш. Тӱҥ шотышто Иван Степановичын кушкын толшо тукымлан кодымо муро поянлыкше дене палдараш, хор дене мурымым сценыште почын пуаш шонена.
Спектакльыште чапланыше лӱмлӧ композиторын хорлан возымо мурыжо-влакым тачысе семлан уста композитор Григорий Архипов келыштарен. Нуным сценыште театрын артистше, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште тунемше ончыкылык артист-влак мурат.
– Шӱдӧ ий ончыч возымо муро-влак тачысе саманыште кузерак йоҥгалтыт? Илыш вашталтме дене семат, мурат уэмшаш, садлан ме ончычсо мурым уэмденна, – палемден композитор Григорий Архипов. – Иван Степанович моткоч шуко семым, калык мурым поген. Тудын мурсаскаже «илыше», кумылым нӧлтышӧ, а эн тӱҥжӧ калыклан лишыл да марий шӱлышан.
Спектакльыште тӱҥ рольым, Ключников-Палантайым, артист Андрей Алексеев, а Маня (Мария Александровна) пелашыжын образшым Светлана Скулкина чоҥаш тӱҥалеш.
– Спектакльын действийже Ключников-Палантайын илышыж гаяк шолын шогышо, – мутланымашке ушныш Андрей Алексеев. – Тудо кӱчык ӱмырым илен гынат, моткоч кугу, нимо дене таҥастараш лийдыме муро поянлыкым коден. Тудым колыштын, спектакльым ончаш толшо еҥын кӧргӧ чонжо яндарештеш да порырак лиеш манын, ӱшаныме шуэш.
М.Шкетан лӱмеш театрын калыкнан лӱмлӧ эргыже нерген ямдылыме у постановкыжо – Марий Талешке кече вашеш эн чапле пӧлек. Садлан тудым ончыде кодман огыл.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо.