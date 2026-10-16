Корно озанлык
Пайрем вашеш награде
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев республикысе корно озанлык пашаеҥ-влаклан наградым кучыктен.
«Автомобиль корно – регионысо илышын негызше. Транспорт дене кудалыштме, бизнесым вияҥдыме, экономике кушмо, туризмым шарыме – чылажат тудын могай улмыж дене кылдалтын. Республикыште Россий президент Владимир Владимирович Путинын шындыме кугу задаче илышыш пурталтеш. Корно озанлык пашаеҥ-влакын профессионализмышлан кӧра «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект шукталтеш», – палемден Юрий Зайцев.
2022 ий гыч Марий Элыште тӱшкан пайдаланыме 1200 утла километр корным олмыктымо. Тений регионал да муниципал кӱлешлыкан 307 километр трассым нормативлан келшышын тӧрлымӧ. Идалык мучаш марте 64 процент регионал корно (2881 гыч 1844 километрже) нормативлан йӧршӧ лиеш.
Тачысе кечылан тӱҥ сетьыш пурышо 95 процент (615 километр) трассе тыгай йодмашлан келшен толеш. Йошкар-Ола йырысе 86 процент (238 километр) корно йодмашлан келшыше. Тылеч посна район рӱдылаште 20 уремым (17 километр кужытым) шотыш кондымо.
Корно озанлык пашаеҥ-влакын пайремышт вашеш Юрий Зайцев кугыжаныш наградым кучыктен. «Марийскавтодор» ГКУ директорын алмаштышыже Владимир Рябцев «Марий Эл ончылно заслугылан» орденын медальже дене палемдалтын. Марий Эл правительствын Почётан грамотыжым «ЭкспертДорСтрой» ООО-н машинистше Дмитрий Бахтин, «Марий Эд Дорстрой» АО-н Кужэҥер участкыжын водительже Александр Вяткин, Шернур филиалжын машинистше Сергей Сиротин, Медведево участкыжын машинистше Алексей Шабалин, «Марийскавтодор» АО-н механизаций управленийжын «Дорожный» автотранспорт участкыжын машинистше Алексей Падеров, «Мостремстрой» АО-н бухгалтерже Светлана Царегородцева налыныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Юрий Зайцев ден Владимир Рябцев.
Денис Речкинын фотожо.