22 декабрь – Энергетикын кечыже
Пайрем дене
Марий Эл Республикысе энергетике отрасльын пагалыме пашаеҥже ден ветеранже-влак!
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо да шке лӱм дене тендам профессионал пайремда – Энергетикын кечыже – дене саламлем!
У ий вашеш, кунам гирляндын волгыдо тулжо шокшо, йӧнлӧ да куанле улмым шижтара, ме тендан вийым чаманыде ыштыме пашадан кӱлешлыкшым тауштымаш кумыл дене шижын умылена. Мемнан пӧртласе шокшо деч уремлам волгалтарыме марте, эмлымвер ден школ-влакын ыштымышт деч предприятийла ден бизнесын тыршымышт марте – илышын чумыр инфраструктуржылан кӱрылтде ышташыже йӧным пуэда. Энергетике – кызытсе экономикын вӱргорныжо да кажне ешын йӧнлык негызше.
Тачысе пагытын йодмашыже условийыште тендан профессионал улмыда, кӱлешлыкым шижмыда, кеч-могай нелыште пашам ышташ ямде лиймыда поснак шергакан. Тендан тыршымыланда кӧра республикыштына шокшым ситарыме да электросеть комплекс объектлам уэмдыме программе сайын шукталтеш, чумыр системын ӱшанлыкше да пайдалыкше кугемыт.
Посна тауштыме мутна – отрасльын ветеранже-влаклан, нунын опытышт, шинчымашышт, профессийлан ӱшанле улмышт кызытсе энергетикылан вияҥашыже пеҥгыде негызым пыштеныт.
Пагалыме энергетик-влак! Чон гыч лекше тауштымашым налза. Те куштылго огыл, но кӱлешан пашам шуктеда. Мемнан пӧртыштына волгыдо да шокшо улмо годым тидыже чӱчкыдынак шойылно кодеш. Сандене пайремда вашеш уло чон дене таум ыштена.
Тыланда пеҥгыде тазалыкым, улан еш илышым, эрласе кечылан чоткыдылыкым да ӱшанлыкым тыланем. Тек суртыштыда эреак йӧнлын да келшен илыме озаланыже, пашаштыда лӱдыкшыдымӧ лийже, сеҥымаш куандарыже, да профессионал семын тендам аклышт!
Пайрем дене! Энергетикын кечыж дене!
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжын Председательже Михаил Васютин.