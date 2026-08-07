Каҥаш
Пайдалын виктарен колташ
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден «Транснефть – Кӱшыл Юл» АО-н генеральный директоржо Дмитрий Погодин, вашлийын, пашам пырля ыштыме ончыкылык нерген каҥашеныт.
Юрий Зайцев компаний ончылно шогышо задачым регионысо кучемын пырля решатлаш ямде улмыжым палемден. Тыгак СВО-што улшо мемнан воин-влаклан предприятий велым полшымылан тауштен.
Дмитрий Погодинын ойлымыж почеш, предприятий Россий Федерацийысе 14 регионышто пашам ышта, кажныштыже нефтьым тулен колтышо станций, транспортым обслуживатлыме площадке да ремонт службо улыт. Нунын дене кылдалтше йодышым пырля решатлыде ок лий.
Лачак тыгай шонымаш дене нуно вашлийыныт да пашам пайдалын виктарен колтымо нерген кутырен келшеныт.
Снимкыште: Юрий Зайцев ден Дмитрий Погодин.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.