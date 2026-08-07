УВЕР ЙОГЫН

Пайдалын виктарен колташ

Юрий Исаков Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Каҥаш

Пайдалын виктарен колташ

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден «Транснефть – Кӱшыл Юл» АО-н генеральный директоржо Дмитрий Погодин, вашлийын, пашам пырля ыштыме ончыкылык нерген каҥашеныт.

Юрий Зайцев компаний ончылно шогышо задачым регионысо кучемын пырля решатлаш ямде улмыжым палемден. Тыгак  СВО-што улшо мемнан воин-влаклан предприятий велым полшымылан тауштен.

Дмитрий Погодинын ойлымыж почеш, предприятий Россий Федерацийысе 14 регионышто пашам ышта, кажныштыже нефтьым тулен колтышо станций, транспортым обслуживатлыме площадке да ремонт службо улыт. Нунын дене кылдалтше йодышым пырля решатлыде ок лий.

Лачак тыгай шонымаш дене нуно вашлийыныт да пашам пайдалын виктарен колтымо нерген кутырен келшеныт.

Снимкыште: Юрий Зайцев ден Дмитрий Погодин.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

ЧЫЛАЖЫМАТ РАШ ОНЧЫКТА

Йошкар-Оласе городской больницыште, вӱргорно кӧргым ульрайӱк дене шымлыме аппарат дене пайдаланен, икымше операцийым ыштеныт. Палемдыме аппарат коваштым шӱтен пурымо лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

2027 ийлан – 38 агрокласс

    Республикын образований да науко министерствыштыже Марий Элыште Россельхозбанкын филиалжым виктарыше команде дене паша вашлиймаш лийын. Тушто агрокласс-влакым  лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чавайн лӱмеш книгагудо у тӱсым налеш

С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотекын книгам аралыме оралтыжын леведышыжым ачалаш Марий Эл Республик вуйлатыше ик миллион теҥгем ойырен, палемда Марий лудаш…

Добавить комментарий