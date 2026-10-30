УВЕР ЙОГЫН

Пайдалане, но лӱдыкшӧ деч посна

Юрий Исаков Комментарий Материалым 59 гана онченыт

Шекланыза

Пайдалане, но лӱдыкшӧ деч посна

«Мариэнерго» филиал йоча ден кугыеҥ-влаклан электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым ушештара.

Школышто тунемше-влакын шыже каникулышт вашеш энергетик-влак йоча, ача-ава да туныктышо-влаклан электролӱдыкшыдымылык нерген мутым тарватыде огыт керт. Кеч тыге нуным шоналташ да уремыште ма мӧҥгыштӧ  эскераш таратат.

Энергообъектла лишне теве тыгай правилым шуктыман:

– Кӱрылтшӧ электровоштыр деке 8-10 метр деч чак лишемман огыл. Тыгай воштырым ужмеке, ӧрдыжкырак кораҥза да тидын нерген кугыеҥ-влаклан увертарыза.

– Энергообъект йыр пече налме кӧргыш ида пуро, трансформатор подстанций  ден электрощит омсам ида поч.

– Электролиний меҥгыш ида кӱзӧ, тудын воктене ида мод да электровоштырыш нимом ида кышке.

– Ночко кид дене электроприборым ида чӱктӧ, ида тӱкӧ, тудым вӱд воктене ида шынде.

–  Электроприборым, розеткым, йӧртышым да локтылалтше воштырым шке ида рончо, палышылан олмыктыктыза.

– Ӧрдыж ӱзгарым розеткыш ида шӱш.

Электричестве мӧҥгыштат, уремыштат шекланаш йодеш. Йоча-влаклан электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым умылтарыза да энергообъект лишне модаш шучко улмо нерген ушештарыза.

Йоча-влаклан электровий дене эҥгекыш логалме деч шекланаш кӱлмӧ нерген материал дене «ВКонтакте» соцкылыште Маша Лампочкинан лаштыкыштыже палыме лийын кертыда.

Электровий толмым чарныме да энергообъектыште иктаж-мо локтылалтме нерген «Волгыдо линийын» 8-800-220-0-220 телефонжо (але 220 кӱчык номер) дене, тыгак компанийын сайтыштыже да «Есть свет!» приложений гоч увертарен кертыда.

Юрий ИСАКОВ.

Сӱретым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Пазар ак (20-26 май)

Тиде арняште Йошкар-Оласе рӱдӧ пазарыште сатулан ак тыгай: Пареҥге (1 кг) – 30-40 Ковышта (1 кг) – 35-70 Кешыр лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Книга айдемын илышыжым вашталтен сеҥа»

Геннадий Сабанцев.   Тыге ойла писатель, Российысе «Шинчымаш» обществын лекторжо Светлана Иконникова. Тудын дене вашлиймаш Йошкар-Оласе 15-ше номеран школышто лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Келшен пашам ыштет гын, сеҥымашат лиеш

Ӱмаште декабрьыште «Россий юрист-влакын ассоциацийышт» общероссийский мер организацийын марий региональный отделенийже 3 декабрьыште палемдалтше Юристын кечыже вашеш «Идалыкын юристше-2021» лудаш…

Добавить комментарий