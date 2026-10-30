Шекланыза
Пайдалане, но лӱдыкшӧ деч посна
«Мариэнерго» филиал йоча ден кугыеҥ-влаклан электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым ушештара.
Школышто тунемше-влакын шыже каникулышт вашеш энергетик-влак йоча, ача-ава да туныктышо-влаклан электролӱдыкшыдымылык нерген мутым тарватыде огыт керт. Кеч тыге нуным шоналташ да уремыште ма мӧҥгыштӧ эскераш таратат.
Энергообъектла лишне теве тыгай правилым шуктыман:
– Кӱрылтшӧ электровоштыр деке 8-10 метр деч чак лишемман огыл. Тыгай воштырым ужмеке, ӧрдыжкырак кораҥза да тидын нерген кугыеҥ-влаклан увертарыза.
– Энергообъект йыр пече налме кӧргыш ида пуро, трансформатор подстанций ден электрощит омсам ида поч.
– Электролиний меҥгыш ида кӱзӧ, тудын воктене ида мод да электровоштырыш нимом ида кышке.
– Ночко кид дене электроприборым ида чӱктӧ, ида тӱкӧ, тудым вӱд воктене ида шынде.
– Электроприборым, розеткым, йӧртышым да локтылалтше воштырым шке ида рончо, палышылан олмыктыктыза.
– Ӧрдыж ӱзгарым розеткыш ида шӱш.
Электричестве мӧҥгыштат, уремыштат шекланаш йодеш. Йоча-влаклан электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым умылтарыза да энергообъект лишне модаш шучко улмо нерген ушештарыза.
Йоча-влаклан электровий дене эҥгекыш логалме деч шекланаш кӱлмӧ нерген материал дене «ВКонтакте» соцкылыште Маша Лампочкинан лаштыкыштыже палыме лийын кертыда.
Электровий толмым чарныме да энергообъектыште иктаж-мо локтылалтме нерген «Волгыдо линийын» 8-800-220-0-220 телефонжо (але 220 кӱчык номер) дене, тыгак компанийын сайтыштыже да «Есть свет!» приложений гоч увертарен кертыда.
Юрий ИСАКОВ.
Сӱретым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.