Пагален вучат

14 декабрьыште «ЭССЕН» ужалыме да жапым веселан эртарыме рӱдерыште фермер ярмиҥга лиеш.
У ий вашеш Марий Элын Ялозанлык да кочкыш сату министерствыже Компетенций рӱдер, кресаньык да фермер озанлык ассоциаций, Россельхозбанк дене пырля «Марий Элыште ыштыме» икымше кугу фермер ярмиҥгам эртара.
Те тушто колбасам, колым, шикшеш кӱктымӧ кочкышым, сырым, шӧр продукцийым, мӱйым, шере сатум, пакчасаскам, кушкыл ӱйым, ужаргым, шудо чайым, вареньым да шуко молым налын кертыда.
Кочкышым тамлен ончымо кумдык пашам ышташ тӱҥалеш. Тугеже чонлан келшыше сатум ойырен налаш йӧн ешаралтеш. Музыкальный программе пайрем кумылым пуртышаш.
Ярмиҥга 10 гыч 19 шагат марте пашам ышта.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.