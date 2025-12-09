УВЕР ЙОГЫН

Пагален вучат

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 37 гана онченыт

 

14 декабрьыште «ЭССЕН» ужалыме да жапым веселан эртарыме рӱдерыште фермер ярмиҥга лиеш.

У ий вашеш Марий Элын Ялозанлык да кочкыш сату министерствыже Компетенций рӱдер, кресаньык да фермер озанлык ассоциаций, Россельхозбанк дене пырля «Марий Элыште ыштыме» икымше кугу фермер ярмиҥгам эртара.

Те тушто колбасам, колым, шикшеш кӱктымӧ кочкышым, сырым, шӧр продукцийым, мӱйым, шере сатум, пакчасаскам, кушкыл ӱйым, ужаргым, шудо чайым, вареньым да шуко молым налын кертыда.

Кочкышым тамлен ончымо кумдык пашам ышташ тӱҥалеш. Тугеже чонлан келшыше сатум ойырен налаш йӧн ешаралтеш. Музыкальный программе пайрем кумылым пуртышаш.

Ярмиҥга 10 гыч 19 шагат марте пашам ышта.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН ЭРТЫШ ИЛЫШ ДА КРАЕВЕДЕНИЙ

Эҥыж лӱман ялыште

1 июньышто Морко район Малиновка ял пайрем эртаралтын. Тидын нерген пайремым тарватыше, Кугу Шоръял ялын чолга эргыже Ю.З.Петров дене лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

2021 ийлан Василиса Володина деч гороскоп

Шорык 2021 ий тыланда куштылгыжак огеш лий. Шуко событий тургыжланаш тарата. Но тиде – жаплан веле. Шыжым чылажат веран-верышкыже лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Шарнат – тугеже илат

Шукерте огыл «Мыйын еш архивем» республиканский конкурсын финалже лийын. Тудым Йоча да подростко-влакын организацийыштын «Эр вий» ушемышт  эртарен. «Еш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий