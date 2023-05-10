«Пӧртыл», «Салтак пӧртылеш», «Чакнаш ок лий»…

Кажне ийын Сеҥымаш кече вашеш Россий мучко «Сеҥымашын окнаже» проект эрта. Тушко Марий Элыште илыше-влак кумылын ушнат: мӧҥгысӧ, тунемме верысе окнаштым сылнештарат. Нунын коклаште – Йошкар-Оласе 1-ше №-ан художественный школ. Тыште окнам сӧрастарыме дене огыт серлаге, нуно сар дене кылдалтше сӱретым, плакатым ямдылат, ончерым чумырат. Тенийысе Сеҥымаш кече деч ончыч мыят тушто лийым.

– «Сеҥымашын окнаже» проект шотышто ойлаш гын, тушко ме кажне ийын ушнена, школнан окнаже-шамычым тунемшына-влакын сӱретышт дене сӧрастарена. Шукерте огыл Марий кугыжаныш университетын волонтёржо-влак дене пырля мемнан суретчына-шамыч Кугу Отечественный сарыште Сеҥымаш дене кылдалтше плакат-влакым ончерыш чумыреныт. Тушко тыгак профессионал художник-шамычат ушненыт. Тиде ончер – куснылшо, сандене тудым шуко вере ончыкташ лиеш, – каласыш тунемме верын директоржо, Марий Элын сулло сӱретчыже Алла Орлова.

Каласыман, таче тиде школышто 11 гыч 17 ияш марте 176 ӱдыр-рвезе шинчымашым пога. Йоча-влакым кӱкшӧ квалификациян шым специалист туныкта. Нунын кокла гыч иктыже – Владимир Мамаев.

– Мыланем 58 ий, тышеч 24 ийжым тиде тунемме верыште ыштем – 1994 ий гыч, – ойла тудо. – Тиде школым ятыр лӱмлӧ сӱретче тунем пытарен. Мый шкежат тыштак шинчымашым погенам, варажым Чебоксарысе И.Яковлев лӱмеш художественно-графический факультетыш тунемаш пуренам.

«Икмыняр ий ончычсо да кызытсе тунемше-влак коклаште ойыртем могай?» йодышемлан туныктышо вашештыш:

– Тачысе йоча нерген ойлаш гын, тудо кужу жапым налше пашам ыштен ок керт, тидлан туныкташ кӱлеш. Кӱлеш информацийым ушышто кучен огыт мошто, вет тудыжо интернетыште уло. Икманаш, ме потребитель-влакым куштена. Туге гынат нуно ончычсо тунемше деч виянрак улыт, интернетлан кӧра нунын шинчаончалтышышт кумда. Но адакат вес могырым ончалаш гын… Ме «историйым нумалше» тукым улына. А нуно Чапаевымат, Чарли Чаплинымат огыт пале. Сандене историйна дене кылдалтше шинчымашым пуаш тыршена. Кажне ийын сар нерген сӱретлена, СВО шотыштат ойлена. Телефонышто увер шуко, но йоча-влак сай ден осалым ойырен огыт мошто да нунын геройыштат весе – спайдермен, бетмен да моло тыгай-влак. А вет кеч ик американец сарыште шке капше дене амбразурым петырен? А мемнан тыгай уло – Александр Матросов. Тидым йоча-влак палышаш улыт, шонем.

Школышто йоча-влак «Живопись» ешартыш предпрофессиональный общеобразовательный программе почеш шинчымашым налыт, тыгак тыште оксала «Сӱретын да живописьын негызышт» ешартыш программе почеш тунемаш лиеш.

М.СКОБЕЛЕВ

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