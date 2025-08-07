Отпуск олмеш оксам…

Идалык еда ойыралтше отпускым окса компенсаций дене алмашташ лиеш мо?
Е.ПАВЛОВ
Волжский район
Йодышлан Юл кундемысе регион-влак кокласе территориальный кугыжаныш паша инспекцийын вуйлатышыжын алмаштышыже Юрий ЛЕБЕДЕВ вашешта:
– Пашаеҥ кучылтдымо отпускшо олмеш окса компенсацийым налын кертеш, но чылаж годымак огыл.
Икымше, паша гыч кайыше еҥлан кучылтдымо чыла отпускшылан окса компенсаций тӱлалтеш (РФ Паша кодексын 127-ше статьяжын 1-ше ужашыж почеш).
Кокымшо, пашаеҥын идалык еда ойыралтше отпускшо 28 кече деч кужурак гын, тудо, РФ Паша кодексын 126-шо статьяж дене келшышын, ужашыжым окса компенсаций дене алмаштен кертеш.
Ий еда ойыралтше тӱлыман отпускым погымо але тудым вес паша идалыкыш кусарыме годым окса компенсаций дене идалык еда ойыралтше тӱлыман кажне отпускын 28 кечыж деч моло ужашыжым алмашташ лиеш.
Палемдаш кӱлеш, идалык еда ойыралтше тӱлыман тӱҥ отпускым, мӱшкыран ӱдырамаш ден 18 ий марте ийготан пашаеҥ, тыгак тазалыклан зияным ыштыше да лӱдыкшӧ пашам шуктышо, келшыдыме условийыште пашам ыштыше-влаклан ий еда ешарен пуымо тӱлыман отпускым окса компенсаций дене алмашташ огеш лий.
Пашам пуышын пашаеҥын праважым пудыртымыж годым лекше йодышым Юл кундемысе регион-влак кокласе территориальный кугыжаныш паша инспекцийын Марий Элысе пӧлкашкыже 8-902-432-77-60 номеран телефон дене йыҥгыртен але «Онлайнинспекция.рф» порталыште «Сообщить о проблеме» сервис гоч дистанционно рашемдаш лиеш.
Маргарита Иванова ямдылен.
Авторын фотожо.