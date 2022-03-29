«Ош халатан-влакым» палемденыт

Йошкар-Олаште Тÿҥ медсестра-влакын кечышт да Республикысе кокла медицине пашаеҥ-влак ассоциацийын координационный советыштын заседанийже эртен. Мероприятийыште регионысо медицине организаций-шамычын тÿҥ медсестрашт, ассоциацийын секцийлажым вуйлатыше да Йошкар-Оласе медицине колледжын методистше-влак лийыныт.
Марий Элысе сестринский обществын 2021 ийысе пашажым иктешлыме да 2022 ийлан шындыме задаче-влак дене палдарыме докладым Марий Эл Тазалыкаралтыш министерствын сестринский паша шотышто тÿҥ специалистше, Республикысе кокла медицине пашаеҥ-влак ассоциацийын председательже Е.Кузьминых ыштен.
Инфекционный лÿдыкшыдымылык шотышто йодмаш да тергыме годым рашемдыме ситыдымаш-шамыч нерген Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын эпидемиологический надзор пöлкажын вÿдышö специалист-экспертше И.Пауткина ойлен.
Йошкар-Оласе медицине колледжын преподавательже-влак Г.Егошина ден Л.Воронкова сестринский пашам ворандарыше специалист-шамычын должностной инструкцийышт нерген ушештареныт, квалификацийым нöлтымö пöлкан 2021 ийысе пашажым иктешленыт.
Республикысе кокла медицине пашаеҥ-влак ассоциацийын 2021 ийысе паша лектышыж дене ушемын исполнительный директоржо О.Инглис палдарен.
Заседанийыште Медсестра-влакын россий ассоциацийыштын «За верность профессии» чап знакшым Йошкар-Оласе медицине колледжын квалификацийым нöлтымö пöлкажым вуйлатыше Л.Воронковалан, Республиканский клинический больницын кардиологический отделенийжын кугурак медсестраже О.Кунгурцевалан, оргметодотделжын фельдшерже Н.Богдановалан, операционный медсестраже И.Чекулаевалан, Звенигово районысо рÿдö больницын терапевтический отделенийжын кугурак медсестраже Н.Башкировалан, Перинатальный рÿдерын обсервационный отделенийжын кугурак акушеркыже О.Видякиналан, Йошкар-Оласе йоча городской больницын восстановительный медицине отделенийжын кугурак медсестраже Д.Соловьевалан, Волжск оласе рÿдö больницын хирургический отделенийжын кугурак медсестраже Т.Коноваловалан, Медведево районысо Студенка фельдшер-акушер пунктым вуйлатыше В.Пахомовалан, Шернур районысо рÿдö больницын поликлиникыжын фельдшерже С.Бадьиналан, Вÿрым налме да пуымо республиканский станцийын фельдшерже Л.Каретниковалан кучыктымо.
М.ИВАНОВА
Фотом Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжын сайтше гыч налме