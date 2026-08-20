Опытшо – чылалан пример

Михаил Васютин Оршанке районышто национальный проект-влакым илышыш пуртымо пашам аклен.
Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин Оршанке муниципал районыш миен коштын. Марий парламентым вуйлатышын тӱҥ тӱткышыштыжӧ национальный проект-влакым илышыш пуртымо, верысе шкевиктемым вияҥдыме да яллаште спорт инфраструктурым чоҥымо йодыш-влак лийыныт.
Икымше объект – Кугунур кыдалаш школ. Тыште 120 йоча шинчымашым пога. Тиде организаций районышто «Образований» национальный проектым илышыш пуртымо шотышто примерлан шотлалтеш. 2022-2023 тунемме идалыкыште школышто естественный науко, технологий да робототехнике направленийла дене «Кушмо точко» рӱдер пашам ышташ тӱҥалын. Физикым, химийым, биологийым, робототехникым радамынрак да келгынрак тунемаш налме кызытсе оборудований-влак школьник-шамычлан шинчымашым у кӱкшытыштӧ погаш йӧным ыштат.
2022 ийыште «Киностудий» технический да «Лӱдыкшыдымылык школ» турист-краевед направленийла дене ешартыш у верлан оборудованийым налме. Посна тӱткыш – «Мотор» проектлан, тиде школ газетым 2025 ийыште «Знание» Россий обществын грантше дене ача-ава комитет илышыш пуртен.
Образовательный организаций тыгак калык тӱвыра рӱдерлан шотлалтеш. Тыште йоча-шамыч марий йылмым шочмо йылме семын тунемыт, этнокультур да художественно-эстетический воспитанийым вияҥдыме, тоштер, театр, библиотеке-влак да «Марий Эл Радио» дене кылым ыштыме. Школышто пеш поян краеведений тоштер уло, тыгак ынде 37 ий утла «Шонанпыл» йоча образцовый фольклор ансамбль пашам ышта.
Михаил Васютин директор Галина Садовина да район администрацийым вуйлатышын социальный йодыш шотышто алмаштышыже Валентина Шабалина дене пырля тунемме класс-влакым ончен, школын материально-технический базыжым аклен. Паша вашлиймашым иктешлымыж годым «Мотор» школ газетым вияҥден колтымо йодышым лончылышашлан Кугыжаныш Погынын депутатше, «Марий книга савыктыш» издательский пӧртын директоржо Эдуард Иманаев да «Марий Эл» газетын тӱҥ редакторжо Светлана Пехметова дене вашлиймашым организоватлаш каласен.
Кокымшо объект – Марково ден Изинур ялла коклаште «Илышлан инфраструктур» национальный проектын полшымыж дене олмыкталтше корно. Тыште Михаил Васютин Марково ял шотан илем администрацийын вуйлатышыже Лариса Старыгина, регионысо транспорт да корно озанлык министрын алмаштышыже Александр Желонкин да подрядчикын еҥже Андрей Лежнин дене пашан качествыже да объектым сдатлыме жап нерген мутланен.
Корно службо тачысе кечылан фрезероватлыме да профильым тӧремдыме пашам мучашлен, асфальт-бетонын йымал лончыжым пыштен. Ынде ӱмбал лончым шараш да корно тӱрым пеҥгыдемдаш кодын. Тиде корно дене Марково интернат-пӧртыш, Изинур ялысе Юмын Аван «Казанский» иконыжо лӱмеш черке ден памашыш – республикыштына илыше да пошкудо регионла гыч толшо-шамычын паломничестве верышкышт кудалаш лиеш.
«Илышлан инфраструктур» национальный проектым илышыш пуртымо жапыште Оршанке районышто республик значениян автомобиль корнын 78 процент ужашыжым нормыш кондымо, да тиде паша умбакыже шукталтеш, палемденыт вашлиймашын участникше-влак.
Тиде кечынак Михаил Васютин Оршанке районысо депутат-влак погынымашын коло кокымшо сессийыштыже лийын. Заседанийыште Оршанке район администрацийын вуйлатышыжлан Ленар Балтаевым сайленыт. Марий парламентын спикерже тудым у должность дене саламлен да районысо калыкын сай илышыж верч тыршыме пашаште тӱвыргӧ лектышым тыланен.
Сессийыште выступатлымыж годым Михаил Васютин тиде простажак огыл жапыште кучемысе чыла кӱкшытын куатшым иктыш чумыраш, тыгак калыкын поснак сайлымаш деч ончыч ик тичмаш лияш кӱлмыштым палемден.
Пытарлаште Кугыжаныш Думын приниматлыме 68 процент законжо дене чыла партий ик йӱкын келшен. Тиде пример ик цельын чылам: элым, республикым, районым – иктыш ушен кертмыж нерген ойла, манын марий парламентым вуйлатыше.
Вара «Единая Россия» партийын Оршанке районысо пӧлкажын активше дене вашлиймаш лийын. Тыште пӧлкан пашаже, программысе положений-влакым илышыш пуртымо шырым да сайлыше-шамычын наказыштым шуктымо нерген мутланеныт.
Паша визитшым мучашлыме деч ончыч Михаил Васютин Оршанке посёлкышто шуко функциян спорт площадкым ончен. Тудым шукерте огыл «Капкыл культур ден спортым вияҥдымаш» кугыжаныш программым илышыш пуртымо кышкарыште почмо. Оборудованийым налын шындаш регионын да районын бюджетлашт гыч 3 миллион наре теҥгем ойырымо. Кызытсе резинке шартыш, баскетбол колча, футбол да хоккей капка-влак, волгалтарыме системе – чыла тиде объект дене идалык мучко пайдаланаш йӧным ышта.
Тыгай кумдыкыш йоча-влакат, кугыеҥ-шамычат кумылын толыт. Районын опытшо – моло муниципалет-влакланат пример.
«Таче ме Оршанке районын примерыштыже национальный проект ден кугыжаныш программе-влакын ик кылдышыште пашам ыштыме сӱретыштым ужна: «Кушмо точко» рӱдеран кызытсе школ йоча-шамычым цифр экономикылан ямдыла, уэмдыме корно святой верлашке миен толаш кумылым луктеш, йӧнан у спорт площадке йоча ден кугыеҥ-шамычым физкультур дене идалык мучко кылым кучаш тарата. Кундем-влакым тыге кумдан вияҥдымаш – муниципалитет-шамыч дене пырля шуктымо пашан тӱҥ лектышыже. Мыланна кажне айдемын образованийым пуымо, лӱдыкшыдымӧ да йӧнан йырвелым, спорт дене кылым кучаш йӧным ыштыме качествын сай велыш вашталтмыжым шижмыже кӱлешан», – паша визитшым иктешлен Михаил Васютин.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.